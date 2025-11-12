NTTソルマーレが運営するコミックシーモアは、2025年9月22日から投票を受け付けている「次にヒットする作品はこれだ! 」をテーマとした読者参加型イベント『みんなが選ぶ! ! 電子コミック大賞2026』の中間結果を、11月16日に発表した。今回の発表では、6部門ごとに得票数上位5作品が公開された。

『みんなが選ぶ! ! 電子コミック大賞2026』は、出版社54社が「2026年にヒットしそうな電子コミック」を推薦し、読者が実際に作品を読んで「ネクストブレイクしそう」と思う作品に投票するマンガの祭典。今年で9回目を迎え、毎年多くの投票によって電子コミックの新しいトレンドが生まれているという。

投票期間は2025年9月22日～11月30日まで。投票サイトから、会員登録なしで1部門につき1回、合計6部門まで投票できる。部門は「男性部門」「女性部門」「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6つで、エントリー作品は計100作品となっている。

推薦出版社は、KADOKAWA、講談社、集英社、小学館、白泉社、スクウェア・エニックスなどをはじめ、アース・スター エンターテイメント、アルファポリス、マッグガーデン、リブレなど全54社。

また、現在本イベントを盛り上げるための各種キャンペーンも実施中。全エントリー作品の1巻以上が無料または立ち読み増量で公開されているほか、続刊購入に使える5冊30%OFFクーポンのプレゼント、さらに投票で最大150ポイントがもらえる特典も用意されている(4部門以上に投票すると、1冊70%OFFクーポンをプレゼント)。

さらに「電子コミック大賞2026 Xキャンペーン」として、投票完了画面から参加できる「Amazonギフトカードキャンペーン」を、2025年9月22日00:00～11月30日23:59までの期間限定で開催中。コミックシーモア公式Xをフォローし、投票完了画面より投票作品を投稿した人の中から抽選で50名に1万円分のAmazonギフトカードが当たる。

また、11月6日10:00～11月19日23:59までの期間には、同じく公式Xアカウントにて「電子コミック大賞2026クイズキャンペーン」も行われ、参加者の中から抽選で100名にシーモアポイント1000ptがプレゼントされる。

そのほか、業界初となるABEMAのオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび 2025』とのコラボ放送も決定。

11月6日22時からの放送回では、木曜MCの小野賢章と花江夏樹、ゲストのプロ絵師YouTuber・なつめさんちが出演し、豪華企画で『電子コミック大賞2026』を盛り上げる。さらに、なつめさんちが描いた限定イラストに3人のサインが入ったミニボードが当たるXキャンペーンも実施される。