東日本旅客鉄道は11月11日、「Suica Renaissance」第2弾を発表した。

新たなコード決済サービスの開始

ウォークスルー改札の発表と試行に続く第2弾として、2026年秋、新たなコード決済サービスがモバイルSuicaアプリに搭載される。従来のSuicaによる簡単&便利なタッチ決済に加え、上限額(2万円)を超える買い物にも対応するコード決済が利用可能となる。

さらに、バリューの送る&受け取る機能により、家族や友人間でのやり取りが可能になるほか、ビューカードを紐づけることにより、クレジットの利用限度額を上限に事前チャージ無しでコード決済による買い物に利用することも可能となる。また、買い物がお得になるクーポン機能や、地域・店舗限定のバリュー発行機能も追加され、加盟店などの販促ツールとしても利用できるようになる。

「Suicaのペンギン」卒業へ

2001年度のSuica誕生以来イメージキャラクターとして活躍してきた「Suicaのペンギン」は、Suica誕生25周年を迎える2026年度末をもって卒業し、新たなイメージキャラクターへとバトンタッチする。2026年度末に向けて、これまでの感謝を伝えるため、ファン向けの各種キャンペーンを実施する。

「2001年に『Suica』のイメージキャラクターとして選んでいただいたとき、とてもうれしく誇らしかったのを覚えています。ポスターやCMに登場し、グッズにもなり、多くの方々に愛され、『Pensta』というショップもできました。25年という長い時間、『Suicaのペンギン』として歩むことができて幸せでした。最後の1年も精一杯務めさせていただきます。応援してくださった皆さま、今まで本当にありがとうございました」(作者・坂崎千春氏)

Suicaのペンギン

同社はSuica Renaissanceにより、Suica圏内はもちろん、グローバルな利用も視野に入れ「生活のデバイス」へと進化させていく。新たなイメージキャラクターは、利用者の生活と幅広い接点を持つ、進化するSuicaのイメージを担う。新キャラクターの誕生プロセスにおいて、原案的アイデアなど、利用者が参画できる仕組みを検討しており、具体的な募集方法や内容、選定方法などは決まり次第発表するとしている。