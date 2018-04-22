「PASMO」の最新情報・話題まとめ
2019年02月17日(日)
「PASMO PASSPORT」訪日外国人旅行者向けICカード、9月から販売へ
鉄道 02/17 20:25
2019年01月10日(木)
JR各社と京急電鉄、吉野家で「ピピッとして丼当たる」キャンペーン
鉄道 01/10 14:37
2018年12月14日(金)
首都圏12社局、外国人旅行者向け「PASMO」限定デザインで12/25発売
鉄道 12/14 12:11
2018年10月14日(日)
東京モノレール、JALマイル1,000ポイントが当たるキャンペーン開始
鉄道 10/14 18:23
2018年10月13日(土)
鉄道トリビア 第477回 東武日光駅から箱根・富士山方面へ、乗換え改札なしで行ける
鉄道 10/13 08:00
2018年09月17日(月)
「Suica」「PASMO」など10/15からセブン銀行ATMでチャージ可能に
鉄道 09/17 07:09
2018年09月14日(金)
セブン銀行ATM、「Suica」「PASOMO」「楽天 Edy」チャージ可能に
マーケティング 09/14 10:45
2018年04月22日(日)
SuicaのオートチャージはどこまでOK? 全国相互利用の落とし穴を点検
鉄道 04/22 07:00
2018年04月11日(水)
京浜急行バス、羽田空港・横浜駅の自動券売機でSuica等も対応--チャージも可
エアライン 04/11 07:56
2018年03月15日(木)
新幹線を使いこなす 第1回 新幹線のネット予約&IC乗車は今--エクスプレス予約とスマートEXの違い
鉄道 03/15 11:30
2018年03月09日(金)
PASMOやSuicaもOK! 関空発着リムジンバスで交通系ICカード開始--奈良交通
エアライン 03/09 06:30
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