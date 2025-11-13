日本マクドナルドは11月19日、「チキンマックナゲット15ピース(ソース3個付き)」を250円おトクな特別価格490円(通常価格740円～)で販売するキャンペーンを全国の店舗(一部除く)で開始する。

「チキンマックナゲット15ピース」がおトクに

同社は、2025年、年間を通して、人気の商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンを展開している。今冬も、人気のサイドメニューであるチキンマックナゲット15ピース(ソース3個付き)が250円おトクになるキャンペンを、11月19日～12月31日までの6週間限定で実施する。

2種類の期間限定ソース

さらに2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」が新登場。定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から好きなソース3個を選ぶことができる。

ガーリックバターステーキソースは、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせたソース。

チーズフォンデュ風ソースは、3種のチーズ(カマンベール、チェダー、パルメザン)をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げた。

ソースは単品購入(40円～)も可能。マックフライポテトなど、ナゲット以外のメニューと組み合わせて楽しむこともできる。

数量限定「すみっコぐらしパッケージ」が登場

今回のキャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションし、チキンマックナゲット 15ピースのオリジナルパッケージ(1種・数量限定)での提供に加え、期間限定ソースパッケージのフタにもキャラクターがデザインされている。10月31日から公開中の「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっている。

すみっコぐらしパッケージ

すみっコぐらしパッケージ

堺雅人さんが「Mr.トク二ナルド」に

11月19日から放映予定の新TVCMでは、堺雅人さんが今回も「Mr.トク二ナルド」として登場する。本シリーズの最新作「冬ナゲット15ピース カウントダウン」篇では、冬仕様の真っ赤なポンチョスタイルの衣装を身に纏い、きらびやかな装飾車に乗ってパレードを開催し、集まった大勢の群衆におトクなキャンペーンを呼びかける姿が印象的に描かれている。