TBSが誇る大型番組『SASUKE』。43回目となる『SASUKE2025 ～第43回大会～』が12月24日・25日(18:00～22:00)に放送される。2夜連続放送は、28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめて。

山田勝己

初の2夜連続放送 その挑戦者は11月24日の『KUNOICHI』で発表

今年は12月24日クリスマスイブと翌25日クリスマスの2夜連続の放送が決定。史上初、過去最大スケールのSASUKEに挑むプレーヤーは11月24日の『KUNOICHI』放送内で順次発表していく。聖なる夜に聖地・緑山で完全制覇を果たす者は現れるのか?

1stステージが大リニューアル 計4ステージに加え、史上初の展開が!

史上初の2夜連続放送を彩るにふさわしい、1stステージのエリアが続々とリニューアル。24日放送の『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。『SASUKE』の歴史上初となる展開も繰り広げられる。果たしてどんな結果が待ち受けるのか?

ミスターSASUKE・山田勝己が還暦で挑戦

ミスターSASUKE・山田勝己がついに還暦での挑戦となった。山田軍団「黒虎」の愛弟子たちから贈られた赤いちゃんちゃんこをまとうとその目には光るものが。1stステージ『SASUKE』史上最年長クリアを目指す。

『SASUKE2025』オリジナルグッズ発売

今年はTシャツやタオルなどの定番記念グッズに加え、人気ブランド「NEW ERA」とのコラボアイテムや、タカラトミーの人気玩具シリーズ「アスレチックランドゲーム」とのコラボレーションなど、充実のラインナップ。さらに、個性的な世界観で支持を集める「PUNK DRUNKERS」との異色コラボアイテムの発売も決定し、現在予約受付中。各グッズはTBSショッピング（ECサイト）にて販売予定。一部商品はTBSストア東京駅店でも取り扱いを予定している。

(C)TBS