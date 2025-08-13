TBS系大型番組『SASUKE』の本戦出場をかけて女性アイドルたちが真剣勝負を繰り広げる「SASUKEアイドル予選会2025 ー出場権争奪バトルー」が13日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催され、運動神経自慢のアイドル12人が参加。予選会開始前に出場メンバー12人が取材に応じ、意気込みなどを語った。

昨年に続き2度目の開催となるアイドル予選会。総勢12人の女性アイドルたちが会場に詰めかけたファンたちの前で4種目「ビーチフラッグス」「テイルインポッシブル」「パワーフォース」「SASUKEタイムレース」にチャレンジして総合ポイントを競い、優勝者には『SASUKE2025』(第43回大会)への出場権が与えられる。

出場アイドルは、瀧脇笙古(＝LOVE)、結城りな(ukka)、伊藤実希(SKE48)、坂下真心(NMB48)、 清司麗菜(NGT48)、桐原美月(CANDY TUNE)、風見和香(私立恵比寿中学)、白石まゆみ(SWEET STEADY)、涼海すう(高嶺のなでしこ)、大信田美月(≒JOY)、塩釜菜那(僕が見たかった青空)、佐藤莉華(Rain Tree)の12人(※グループ名の50音順)。瀧脇、坂下、桐原、涼海、塩釜、佐藤はアイドル予選会初出場、他メンバーは2回目。瀧脇は本戦出場2回経験あり。

予選会前に取材に応じた12人。スポーツ歴、意気込み、本番に向けて鍛えたこと、自身の武器を語った。なお、競技結果および優勝メンバーは後日発表される。

瀧脇笙古(＝LOVE)

スポーツ歴:中学3年間ソフトテニス部で、フルマラソンは2回走ったことがあります。

意気込み:久しぶりに『SASUKE』の本戦に出られるように頑張りたいと思います。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:腕の力が弱いと思っているので、懸垂バーを家に買って懸垂できるようにトレーニングしていました。種目が決まってからは、走ったり、早く起き上がる練習をしたり、直前では姉妹グループ・≒JOYの大信田美月ちゃんと一緒に対決したりしました。武器は持久力ですが、短距離があまり速くないので、第2種目は400で落ちないように頑張りたいと思います。

結城りな(ukka)

スポーツ歴:中学生のときに部活で硬式テニスをやっていました。

意気込み:去年総合で2位で、2種目で全力を出し切りすぎて1種目出られなかったので、今回は全種目出て1位を目指して、たくさん強敵がいると思いますが、全力で頑張っていきたいと思っています。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:ジムに通いながら、時間があるときは朝、家の近くを走ったりして、持久力に自信がなかったので、僕青の岩本理瑚ちゃんに相談して、縄跳びがいいよと教えてもらって縄跳びをやったり、一つずつ苦手なことをつぶしていきました。一番の武器は瞬発力で、笛が鳴った瞬間にパッと起き上がれたり、そういうところが武器かなと思います。

伊藤実希(SKE48)

スポーツ歴:小・中学校6年間でバスケットボールをやっていて、SKE48に入るまでの1年半～2年、陸上をやっていました。水泳も習っていました。東京マラソンを完走しました。

意気込み:前回優勝させていただいたんですけど、優勝した人らしい行動ができなかったので、今年は皆さんの記憶にも残って記録にも残る優勝がしたいと思っています。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:どの競技も最後はスタミナと気合と根性が大切になってくると思ったので、とにかくたくさん走ってきました。炎天下の中、外で走ったりして、しんどいなって思ったあとにプラス1周とかして、自分を追い込むことを意識して練習してきました。なので、一番の武器はスタミナかなと思います。

坂下真心(NMB48)

スポーツ歴:体操、水泳、硬式テニス、フットサル、そして、中学2年からNMB48に入るまでハンドボールをやっていて全国大会に出場したりしました。大阪マラソンを完走しました。

意気込み:幼い頃からいろいろなスポーツをしてきたので運動神経には自信があります。去年もずっと見ていたアイドル予選会に出場できてとてもうれしい気持ちです。大阪・関西万博やNMB48 15周年など節目の年でもあるので、ここからさらに勢いをつけていけるようにてっぺんを取りたいと思います。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:第2種目のテイルインポッシブルがすごいしんどいなと感じたので、2km全力疾走できるようにスタミナを増強できるように頑張ってきました。一番の武器は、短距離も長距離もどちらも得意なところだと思っています。

清司麗菜(NGT48)

スポーツ歴:水泳を7年やっていました。今スケボーを3年半やっています。

意気込み:前回総合3位だったんですけど、自分の実力不足をすごく感じて、この1年悔しい思いもしたし、去年以上のトレーニングを重ねて、去年の自分を絶対に超えたいと思いますし、今年NGT48 10周年という節目なので、グループとしてもいい風を吹かせられるように頑張りたいと思います。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:去年持久力が足りないなと思ったので、インターバルトレーニングを主にしていて、有酸素運動と筋トレを交互に行うトレーニングをやったり、外で全力ダッシュをしたり、走っても疲れない体作りをしていました。あとは懸垂バーを買って腕の力を鍛えたり、パワーフォースのセットをスタッフさんに作っていただいて劇場でメンバーと対戦してイメージをしたりしました。強みは土壇場で追い抜く力だと思います。

桐原美月(CANDY TUNE)

スポーツ歴:中学生の頃にソフトテニスと陸上を兼部みたいな感じで3年間やっていました。あと小学生の頃にゴルフを習っていました。

意気込み:今の自分のベストを尽くせるように、CANDY TUNEを背負って頑張りたいと思います。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:毎日筋トレとストレッチを続けているので、いつもより負荷をかけてやってみたり、ストレッチもしっかり体を伸ばしてケガをしないように対策してきました。私の武器はメンタルが強いところなので、どんな場面でも自分には絶対負けないように頑張りたいと思います。

風見和香(私立恵比寿中学)

スポーツ歴:幼稚園の頃に水泳を習っていて、小2から6年間、新体操をやっていました。中学校ではバレーボール部に所属していました。

意気込み:前回は総合5位という悔しい結果に終わってしまったので、そこでわかった課題を重点的にトレーニングしてきました。応援してくれているファンの皆さんやメンバーにいい報告ができるように頑張りたいと思います。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:前回出場してみて、瞬発系や腕の力が足りないと思ったので、そこを重点的に、スクワットや腕立てをしつつ、持久力も400mを測ってやったり、パワーフォースはおんぶ紐を使ってお母さんとお父さんに全力で引っ張ってもらって動かないとか前に進む練習をしてきました。武器は持久力と最後まであきらめない力だと思うので、そこでは誰にも負けないように頑張りたいと思います。

白石まゆみ(SWEET STEADY)

スポーツ歴:キックボクシングを習っていたり、パーソナルジムに通ったりしていました。

意気込み:前回、先輩グループ・FRUITS ZIPPERの真中まなさんと一緒に出場させていただいたんですけど、2人とも悔しい結果で、今回真中さんがいないということで、真中さんの思いも背負って頑張りたいと思います。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:瞬発力が劣っているのと走りが弱いということで、去年の反省を生かしてトレーナーさんと一緒に練習させてもらっていて、今日は自分の出せる最大限(の状態)でいると思っています。パワー系が強いと思うのでパワー系のものは頑張りたいです。

涼海すう(高嶺のなでしこ)

スポーツ歴:6歳の頃から9年間水泳を習っていました。中学では陸上を中距離メインで走っていました。

意気込み:小さい頃から『SASUKE』を見させていただいていたので、出演できてとてもうれしいです。高嶺のなでしこは、有名なアイドルさんの中では知名度がまだまだなので、爪痕を残して、ファンの皆様やメンバーにもいい報告をしたいし、高嶺のなでしこを知ってもらえるように頑張りたいです。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:毎晩いろんな筋トレをして、お休みの日や午後からお仕事のときは走りに行ったり、市民体育館で何メートル何秒で走れるか計算したりしてやっていました。水泳とか陸上をやっていたので体力が一番の武器だと思います。

大信田美月(≒JOY)

スポーツ歴:6年間新体操と陸上をやっていて、部活動はチアダンスをやっていました。

意気込み:去年は途中でケガをしてしまったり、総合4位という悔しい結果になってしまったので、今回は全力のパフォーマンスを最後まで出せるように頑張ります。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:去年出たときに持久力と根性が足りなかったなと思ったので、トレーナーさんと一緒に400mの走り込みを練習したりしたのと、＝LOVEさんと一緒にやって自分の足りないところを学んだり、私の武器は瞬発力とスピードなので、そこを生かせるようにトレーニングしました。

塩釜菜那(僕が見たかった青空)

スポーツ歴:趣味で今キックボクシングをやっています。

意気込み:グループとしては2回目の出場で、去年は岩本理瑚ちゃんが出場させていただいたんですけど、今年は私が出させていただくので、僕青らしい全力さが伝わるような戦いになるように頑張りたいと思っています。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:インターバルトレーニングをやってきました。2種目で400m走って45秒インターバルを入れるというのがあるので、それを4セットやってきました。2週目ぐらいで足がきつくなるので、それに向けて筋トレも取り入れました。パワー系にも備えて、たくさん食べていいよと言っていただいたので、この期間はめちゃくちゃ食を楽しんできました。武器は、持久力と忍耐力、心の強さだと思っています。

佐藤莉華(Rain Tree)

スポーツ歴:水泳、ゴルフ、バスケ、クラシックバレエなどいろいろさわってきました。

意気込み:Rain Treeはまだデビューして1年も経っていない新しいグループで、Rain Treeのことを知っていただくきっかけを作りたいので、最後まで全力でいい結果を残したいと思っています。

本番に向けて鍛えたこと＆自分の武器:一番体力に自信がなかったので、自分が今いただいている楽曲を歌いながら走るというのをやっていました。あと、自分の好きな曲を歌いながら縄跳びをしたり、基礎的な筋トレをしたり、競技が発表されてからはスタートダッシュの練習をしたりしました。筋肉と忍耐力に自信があるので、パワーフォースでは最後まであきらめずに頑張りたいなと思います。