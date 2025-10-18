千代田区は東京23区のほぼ中心に位置し、北に文京区、北東に台東区、東と北東に中央区、南西に新宿区、北から北西にかけて港区と隣接している。今回はマイナビニュース会員608人に、千代田区の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

千代田区は日本の首都機能が集中している都心部であり、皇居を中心に国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所や各中央省庁などが存在。丸の内をはじめとした日本最大のオフィス街も形成され、大手の金融機関、商社、新聞社、製造業等の本社が集中している。

鉄道はJR東日本の山手線・中央線・京浜東北線・総武線をはじめ、東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線・東西線・有楽町線・銀座線・南北線・半蔵門線、都営三田線・新宿線・大江戸線、つくばエクスプレスの4社局16路線が通る。東京メトロは全9路線のうち、副都心線を除く8路線が通っているという。

なお、千代田区に所在する駅のうち、東京駅については過去に実施した複数のアンケートで1位を獲得したこともあり、今回は東京駅以外の駅を対象にアンケートを実施した。

東京都千代田区「好きな駅」ランキング

1位 : 秋葉原駅 ［JR山手線・京浜東北線・総武線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレス］ (17.1%)

2位 : 有楽町駅 ［JR山手線・京浜東北線、東京メトロ有楽町線］ (10.8%)

3位 : 水道橋駅 ［JR中央線、都営三田線］ (10.2%)

4位 : 御茶ノ水駅 ［JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線］ (8.8%)

5位 : 大手町駅 ［東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線、都営三田線］ (7.9%)

6位 : 神田駅 ［JR山手線・京浜東北線・中央線、東京メトロ銀座線］ (6.3%)

7位 : 日比谷駅 ［東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線］ (5.0%)

8位 : 九段下駅 ［東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線］ (4.4%)

9位 : 飯田橋駅 ［JR中央線、東京メトロ東西線・有楽町線・南北線、都営大江戸線］ (4.2%)

10位 : 神保町駅 ［都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線］ (3.1%)

続いて、上位にランクインした駅の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介する。

1位 : 秋葉原駅 (17.1%)

秋葉原駅はJR山手線・京浜東北線・総武線をはじめ、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスが乗り入れる接続駅。都内各地だけでなく、千葉の湾岸エリアや茨城方面、埼玉・神奈川方面へ行く路線があり、交通の便が非常に良い。

駅周辺は世界的に有名な電気街であり、ゲームやアニメなどポップカルチャーの街としても知られている。日本各地はもちろん、海外から来る観光客も多く、集まった人々を迎える飲食店も充実している。電気街を離れればオフィス街もあり、秋葉原駅を通勤やビジネス等で利用している人も少なくないだろう。

秋葉原駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(44人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(29人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(22人)となった。

ユーザーコメント

「秋葉原は電気街、オタクの町、アメ横の玄関口でり、東京観光に欠かせない駅だから」(男性・66歳)

「かつては電気街、現在は多彩な商業施設があり、飽きない街であるので」(男性・63歳)

「オタクにとって秋葉原は聖地です。思い入れもありますしメイドさんには大変お世話になりました。今でも通っていますが最近の秋葉原は観光地化してしまいとても残念に思っています」(男性・63歳)

「アキバの愛称で知られ、日本のポップカルチャーの発信地」(男性・61歳)

「交通の便が良く行きやすい事、電気街、オタクの聖地とありいろいろなものが揃います。何度も行ったことがあり何度言っても飽きさせない魅力があります」(男性・41歳)

2位 : 有楽町駅 (10.8%)

有楽町駅はJR山手線・京浜東北線と東京メトロ有楽町線が乗り入れる駅。近隣の日比谷駅とも地下通路でつながっており、日比谷駅に乗り入れている東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線にも乗換え可能となっている。

駅の東側に「有楽町マルイ」「有楽町イトシア」「ルミネ有楽町」「銀座インズ」「有楽町マリオン」といった大型商業施設が並び、その先には銀座の街が広がる。西側は東京国際フォーラムや「ビックカメラ有楽町店」などがあり、日比谷公園や皇居も近い。

有楽町駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(22人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(18人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(17人)となった。

ユーザーコメント

「JR駅前の広いスペースと商業施設が高揚感を高めてくれる」(男性・60歳)

「何十年も前ですが、有楽町でよく待ち合わせをして、友達と映画やショッピングをしていた思い出があります」(女性・43歳)

「映画館や銀座に近いので、よく利用していた」(男性・61歳)

「乗り換えにとても便利だと思います。それから銀座に近いのが魅力的ですね」(男性・66歳)

「日比谷、銀座、皇居、東京などへ行けるので便利」(男性・70歳)

3位 : 水道橋駅 (10.2%)

水道橋駅はJR中央線と都営三田線が接続する駅。ただし、2つの駅は神田川を挟んで100mほど離れており、中央線の駅は川の南側、都営三田線の駅は川の北側にあるため、乗り換える場合は神田川にかかる水道橋を渡る必要がある。

東京ドームや小石川後楽園、後楽園ホールへの最寄り駅であり、スポーツ観戦およびイベント等で利用する人が多い。商業施設、コンビニエンスストア、飲食店なども多く、レジャーとショッピングも楽しめる。

水道橋駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(19人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(9人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「プロレスマニアなので後楽園ホールに行く時に下車します。利用頻度の高い駅で周辺の飲食店もよく利用します。個人的に大好きな駅です」(男性・56歳)

「長年ジャイアンツファンだったので、何度も後楽園球場時代から東京ドームまあで頻繁に行っていたので」(男性・53歳)

「東京ドームがあり、わくわくする駅です」(男性・30歳)

「東京ドームがあるから」(男性・40歳)

「東京ドームに行った時に利用しました」(女性・43歳)

4位 : 御茶ノ水駅 (8.8%)

御茶ノ水駅はJR中央線・総武線と東京メトロ丸ノ内線が乗り入れる接続駅。JR東日本の駅は神田川の南側、東京メトロの駅は神田川の北側にあり、乗り換える場合は神田川にかかる御茶ノ水橋または聖橋を渡る必要がある。近隣に東京メトロ千代田線の新御茶ノ水駅もあり、JR線の御茶ノ水駅から乗換え可能となっている。

駅の周辺には大学や大学病院のほか、オフィスビルも多い。学生向けの飲食店が軒を連ね、リーズナブルな価格でグルメを楽しめる。楽器の街としても知られ、大きな楽器店が集まっている。国の指定史跡である湯島聖堂、縁結びの神様として有名な神田明神といった歴史的な建造物も見られる。

御茶ノ水駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(19人)。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(13人)、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(12人)となった。

ユーザーコメント

「良く乗り換えの駅として利用しており、近隣の商店なども充実している」(男性・66歳)

「地下鉄でありながら地上を走行すること、他の路線とクロスする様子が良いこと」(男性・56歳)

「大学の街のイメージが強くあります。聖橋からの眺めも東京らしく感じるスポットだと思います」(男性・63歳)

「駅周辺の雰囲気が好きだから」(男性・67歳)

「まわりの景色が比較的落ち着いた雰囲気だから」(男性・62歳)

5位 : 大手町駅 (7.9%)

大手町駅は東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線と都営三田線の計5路線が乗り入れ、これは東京の地下鉄駅では最も多いという。東京駅とは地下通路でつながっており、地上に出ることなく乗換え可能となっている。

駅の地上は高層ビルが並ぶオフィス街。大手銀行・商社等の本社ビルも多く、隣接する丸の内と並んで日本の経済における中心地として知られる。歴史のある街でもあり、近代的な高層ビルだけでなく、大正時代や昭和初期に建てられた建築物も残っている。

大手町駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(19人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(18人)、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(142人)となった。

ユーザーコメント

「東京駅も徒歩圏内であり、各方面に行けるので便利。周辺の店も充実している」(男性・71歳)

「各線の駅に行くのに迷路のような地下をかなり歩いて辿り着くのが疲れるけど楽しかった」(男性・33歳)

「地下で東京駅に接続しており、JRと東京メトロとの乗り換えに便利」(男性・61歳)

「乗り降りだけでなく、乗り継ぎにおいても利用することが多い。乗り継ぎ通路にも空調が効いているので快適に移動することができる点も嬉しいと感じている」(男性・64歳)

「そこは、ビジネスの中心地」(男性・49歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、神田駅(6.3%)、日比谷駅(5.0%)、九段下駅(4.4%)、飯田橋駅(4.2%)、神保町駅(3.1%)と続いた。各駅に対して、神田駅は「自分の趣味に関する店舗が多い」、日比谷駅は「駅周辺がよい雰囲気、便利かなと思っています」、九段下駅は「靖国神社や日本武道館があるから」、飯田橋駅は「大学生の時に利用していたのでいろいろな思い出があるから」、神保町駅は「古本屋などがあり、レトロな雰囲気が良いと思うから」といったコメントが寄せられた。

東京都千代田区「好きな駅」ランキングまとめ

今回のアンケートでは、駅としての機能に加え、駅周辺の街の知名度も高い秋葉原駅が1位を獲得。2位以下に大きな得票差は見られず、人気が分散したようだった。とくにオフィス街の駅は票が分かれ、10位以下にも知名度の高い駅が並ぶ結果となった。