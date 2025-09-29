渋谷区は東京23区の中心からやや西側に位置し、北に中野区と新宿区、東に港区、西に杉並区、南西に世田谷区、南に目黒区と隣接している。今回はマイナビニュース会員602人に、渋谷区の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

渋谷区は渋谷駅周辺を中心に、若者による新しい文化が発展する街として知られ、大型商業施設が並ぶ都内屈指の商業エリアを持つ。それだけでなく、代々木公園や明治神宮など緑地も多い地域となっている。青山周辺はファッションの中心地、原宿周辺は若い女性向けの街、表参道は高級ブランドの店が集まるなど、エリアによって特色が分かれる。

鉄道はJR東日本の山手線・埼京線・中央線・湘南新宿ラインをはじめ、東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線・日比谷線・副都心線、都営大江戸線、京王線・井の頭線、東急東横線・田園都市線、小田急小田原線が通る。なお、都営大江戸線の新宿駅も所在地は渋谷区だが、JR線の駅が新宿区にあるため、今回のアンケートでは対象外とした。

東京都渋谷区「好きな駅」ランキング

1位 : 渋谷駅 ［JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ銀座線・半蔵門線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線］(30.0%)

2位 : 原宿駅 ［JR山手線］(16.7%)

3位 : 恵比寿駅 ［JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線］(6.2%)

4位 : 代々木上原駅 ［小田急小田原線、東京メトロ千代田線］(5.8%)

4位 : 代々木駅 ［JR山手線・中央線、都営大江戸線］(5.8%)

6位 : 明治神宮前駅 ［東京メトロ千代田線・副都心線］(5.2%)

7位 : 代官山駅 ［東急東横線］(5.0%)

7位 : 代々木公園駅 ［東京メトロ千代田線］(5.0%)

9位 : 千駄ケ谷駅 ［JR中央線］(4.6%)

10位 : 笹塚駅 ［京王線］(3.0%)

渋谷駅はJR山手線・埼京線・湘南新宿ラインをはじめ、東京メトロ、東急電鉄、京王電鉄といった複数の路線が乗り入れる巨大ターミナル駅。現在は100年に一度といわれる大規模再開発プロジェクトが進められている。2030年度に駅を中心とした歩行者ネットワークが完成し、2034年度に工事全体が完成予定となっている。

駅の周辺は大型商業施設から小規模な店舗まで、大小さまざまな小売店や飲食店が密集する繁華街であり、日本各地から若者が集まるほか、外国人の姿も多く見られる。大型のオフィスビルも並び、ベンチャーから外資系までさまざまな企業が入居する。とくにIT系の企業が多く、「ビットバレー」の愛称で呼ばれるほどだという。

渋谷駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(82人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(55人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(33人)となった。

ユーザーコメント

「とても交通の便利な駅で、周りにはいろんな商業施設があり楽しい所です」(男性・74歳)

「商業施設や飲食施設や劇場コンサート施設が駅周辺で充実しており、乗り換えも非常に便利な駅だから」(男性・67歳)

「乗り換えに便利でオノボリさんには憧れの駅です」(女性・61歳)

「乗り入れ線が多く、どこへ行くにも便利だし、駅自体に活気があるから」(女性・63歳)

「にぎやかで、お店も多くて、選択肢がある。ハチ公前は、昔、よく待ち合わせに使った」(男性・63歳)

「ここ数年は劇的な駅周辺の大変貌があり、すっかり昔の渋谷のイメージの影が薄くなって、外国人が異常に多くなっていますが、やはり便利なので、何かあると行ってしまいますね。でも、そろそろちょっと落ち着いて欲しいなとも思います」(男性・56歳)

原宿駅はJR山手線のみ停車する駅だが、隣接して明治神宮前(原宿)駅があり、JR山手線から東京メトロ千代田線への乗換えなどが便利。2020年にガラス張りの新しい駅舎が開業したが、旧駅舎は1924年に竣工し、都内で最も古い木造駅舎として人気を博した。旧駅舎の跡地で、旧駅舎の外観を再現した商業施設の建設が進み、2026年度冬に開業予定。原宿駅は国内で唯一という皇室専用ホーム(宮廷ホーム)の存在する駅でもある。

駅の東側は高級ブランド店の集まる表参道や、若い女性向けの店舗が多い竹下通りがあり、ショッピングやグルメを楽しめるファッション・トレンドの中心として有名。駅の西側は代々木公園と明治神宮の広大な緑地が広がっている。

原宿駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(30人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(26人)、「駅周辺に観光地があるから」(22人)となった。

ユーザーコメント

「公園、神社などの自然と、おしゃれな街並み、賑やかなエリアが混在している」(男性・61歳)

「竹下通りや表参道も近く人通りも多い。交通の便もいいし行くだけでワクワクする。駅舎も古い部分と新しい部分があってなかなか面白い」(男性・66歳)

「修学旅行で行き、賑やかでとても楽しかったイメージが残っているからです」(男性・46歳)

「緑のある駅で落ち着きます。明治神宮の玄関ですね」(男性・59歳)

「駅の外観がおしゃれで周辺に魅力的なお店も多いから」(男性・42歳)

恵比寿駅はJR山手線・埼京線・湘南新宿ラインと東京メトロ日比谷線の接続駅。駅名の由来について、地名ではなく、近くにヱビスビールを製造・販売していた日本麦酒醸造(現・サッポロビール)の工場があったためとされている。ちなみに、JR線の発車メロディも、ヱビスビールのCMソングとして知られる『第三の男』のテーマ曲を採用している。

駅名の由来でもあるビール工場があった場所は現在、複合商業施設の恵比寿ガーデンプレイスに。駅とは400m離れているが、動く歩道で接続しているため、利便性は高い。恵比寿駅の周辺では、他にも駅ビル「アトレ恵比寿」をはじめとして商業施設が多く、ショッピングとグルメを楽しめる街となっている。

恵比寿駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(16人)。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(9人)、「駅周辺に観光地があるから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「恵比寿駅の周辺はおしゃれで、遊ぶ所がたくさんあるから」(男性・58歳)

「駅の発車ベルを聞くとヱビスビールが飲みたくなる」(女性・58歳)

「治安も良くおしゃれな町だから」(男性・49歳)

「新しい場所と古い場所が混雑している」(男性・63歳)

「おしゃれな飲み屋がいっぱいある」(男性・42歳)

代々木上原駅は小田急小田原線と東京メトロ千代田線の接続駅で、高架上にある島式ホーム2面を小田急電鉄と東京メトロが共用している。千代田線を走る多くの列車がこの駅で折返しとなるが、代々木上原駅から小田急線へ直通する列車もある。

小田急線を利用すれば新宿駅まで約4分、千代田線に乗れば表参道駅まで約5分という立地で、都内の繁華街およびビジネス街へのアクセスが良い。駅周辺には、駅ナカ商業施設「アコルデ代々木上原」があるほか、代々木上原駅前商店街をはじめとする複数の商店街があり、日常的な買い物や飲食には困らない。

代々木上原駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(15人)。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(8人)、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「通勤途中に下車するところで、乗り継ぎの際の買い物や食事などで重宝しているから」(男性・41歳)

「新宿に行く時はそのままそのまま乗車、多方面に行く時は千代田線に乗り換え」(男性・53歳)

「こじんまりした駅だけど、美味しい飲食店が結構あって穴場」(男性・53歳)

「駅前にお洒落なお店などが多く充実していると思うので」(男性・57歳)

「お洒落なカフェや美味しい飲食店が多く、公園にもアクセス良いので」(女性・33歳)

代々木駅はJR山手線・中央線(各駅停車)と都営大江戸線の接続駅。JR線の駅は地上、都営地下鉄の駅は地下にあるため、乗り換える場合はそれぞれの改札口を出て、もう一方の改札を通る必要があり、徒歩で3～5分ほどかかる。山手線と都営大江戸線はどちらも都内の環状線であり、都内の真ん中を通る中央線も利用できるため、多方面でアクセスが良い。

駅の周辺は予備校や専門学校などの教育機関とオフィスが多く、学生およびビジネスマン向けの街となっている。大型商業施設はないが、学生とビジネスマンに向けたリーズナブルな飲食店が目立つ。新宿御苑、明治神宮内苑、代々木公園、新宿中央公園といった緑地に囲まれ、憩いの場としても親しまれている。

代々木駅を好きな理由として、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(9人)と「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(9人)が同じ票数に。次いで「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(6人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「仕事上の取引先が沢山あり利用機会の最も多く愛着のある駅の一つだから」(男性・67歳)

「専門学校で毎日通っていて、思い出があるから」(男性・54歳)

「コンサート、ライブで利用したことがあるので」(男性・40歳)

「利便性も良く、近くに馴染みの店がある」(男性・59歳)

「駅前がすごくきれいだから好き」(男性・49歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、明治神宮前駅(5.2%)、代官山駅(5.0%)、代々木公園駅(5.0%)、千駄ケ谷駅(4.6%)、笹塚駅(3.0%)と続いた。各駅に対して、明治神宮前駅は「明治神宮に観光で行った時に利用した、思い出の駅です」、代官山駅は「駅前からお洒落で雰囲気のよいお店がたくさんあって、友達と遊びに出かけるには最適な場所だから」、代々木公園駅は「駅前におしゃれなカフェが多いからです」、千駄ケ谷駅は「都心なのに落ち着いた雰囲気があり、住むところとして穴場的に見える」、笹塚駅は「商店街や美味しい飲食店があり、街も清潔だと感じる為」といったコメントが寄せられた。

東京都渋谷区「好きな駅」ランキングまとめ

今回のアンケートでは、山手線の渋谷駅、原宿駅、恵比寿駅、代々木駅の4駅が上位にランクインする結果となった。中でも1位の渋谷駅、2位の原宿駅は若者の街であり、ファッションやトレンドの街としても人気が高い。ゆえに順当な結果といえるだろう。