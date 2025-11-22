ローソンは、12月2日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、TVアニメ『SPY×FAMILY』キャンペーンを実施する。本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルジッパーバッグ(全4種)がもらえる企画や、引用ポストキャンペーン、＠Loppi・HMV＆BOOKS onlineでのオリジナルグッズの受注販売などを実施する。

先着・数量限定でもらえるオリジナルジッパーバッグ

12月2日AM7:00～12月15日(または景品がなくなり次第)の期間中、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルジッパーバッグ(全4種)をその場で1枚プレゼントする。景品は一人1店舗の買い物につき各種1枚、計4枚まで。

引用ポストキャンペーン

12月2日のポスト後～12月8日23:59のキャンペーン期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のポストに「ローソンスパイファミリー」とコメントを入れて引用ポストした方の中から抽選で1名にオリジナルQUOカードをプレゼントする。

@Loppi・HMV&BOOKS onlineオリジナルグッズ

@Loppi・ HMV&BOOKS onlineにて、限定のオリジナルグッズを販売する。受注期間は12月2日10:00～2026年1月5日23:30、お渡し日は2026年5月28日。

「なりきり! からあげクン ミニぬいキーホルダーセット」(全1種・4,400円)

「なりきり! からあげクン ミニぬいキーホルダーセット」(全1種・4,400円)

「シャカシャカ アクリルフレーム」(全1種・4,400円)

「ミニトートバッグ」(全1種・2,200円)

「フローティングペン」(全1種・1,650円)

「フェイスタオル」(全2種・各2,420円)

ローソンプリント

12月2日より、全国のローソン店頭のマルチコピー機にてオリジナルブロマイドを販売する。 オリジナルブロマイド(全4種)の価格は、L判300円、2L判500円。

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)Lawson, Inc.