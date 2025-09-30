LINEヤフーが運営する「LINEリサーチ」は9月24日、高校・大学生が選ぶ2025年マンガランキングを発表した。調査は2025年8月8日～8月10日、日本全国の15～25歳の学生(高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生)の男女1017人を対象に、インターネットで行われた。

ふだん、マンガを読む頻度

全国の15～25歳の学生に、マンガ・コミック・マンガ雑誌など、紙の本や電子書籍すべて含めて、ふだんどのくらいマンガを読んでいるか聞いた。

高校生では、「週1～3日読む」が高く、2割台半ば。また、「ほぼ毎日読む」「週4～5日読む」「週1～3日読む」を合わせた「週1日以上読む」の割合は51%だった。

大学生では、「ほぼ毎日読む」が2割台半ばで最も高くなった。また、「週1日以上読む」の割合は49%で、高校生と同程度だった。

新しいマンガと出会う場所・方法

マンガを読む学生に、ふだん新しいマンガを見つけたり、探したりする方法や場所を聞いた。高校生では、「マンガアプリ」が最も高く4割強。次いで「アニメ・映画」「YouTube」「X(旧Twitter)」「書店」が3割強の僅差で続いた。

男子高校生では「YouTube」が約4割で1位だった。一方、「マンガアプリ」は女子高校生のほうが高く、5割弱で1位だった。

また、「TikTok」「X (旧Twitter)」「広告 (ポスターやWeb・アプリの広告など)」なども女子高校生のほうが高く、特に「TikTok」は女子高校生で3割台半ばと高くなっていた。

大学生でも、「マンガアプリ」が約5割で最も高くなった。次いで「X(旧Twitter)」が4割弱で続いた。「Instagram」は、男女差が大きく、女子大学生で2割強と高い割合だった。

高校生と大学生を比較すると、「YouTube」「書店」は高校生のほうが10ポイント以上高くなった。

ハマっているマンガランキング

ふだんマンガを読む学生にマンガ・コミック・マンガ雑誌といった、紙の本や電子書籍などをすべて含めて、ハマっているマンガについて聞いた(2025年8月時点)。

高校生の傾向をみると、男女共通して1位は『鬼滅の刃』がランクイン。男子高校生は3割弱、女子高校生では3割台後半の高い割合だった。

男子高校生の2位は、青春部活ラブストーリー『アオのハコ』。女子高校生の2位は、後宮を舞台に毒見役の少女が事件を解き明かしていく『薬屋のひとりごと』だった。

女子高校生と比べて、男子高校生で人気が高いのは『アオのハコ』『怪獣8号』『ONE PIECE』などだった。一方、女子高校生のほうが人気の高い作品は『薬屋のひとりごと』『ハイキュー!!』『山田くんとLv999の恋をする』『タコピーの原罪』などだった。

大学生の傾向をみると、男子大学生では「特にない」が2割強と高くなっていた。男子大学生の1位は『ONE PIECE』で約2割だった。男子大学生の2位以降は、勇者一行が魔王を倒した「その後」の世界を舞台にしたファンタジー『葬送のフリーレン』と、『鬼滅の刃』が続いた。

一方、女子大学生では『薬屋のひとりごと』が2割台半ばで1位。また、『山田くんとLv999の恋をする』『ハイキュー!!』などの割合も男子大学生と比べて高い割合となった。

「ハマっている」マンガTOP3の理由

そのマンガにハマっている理由を自由記述式で聞いた。

『鬼滅の刃』を好きな理由

『鬼滅の刃』には、「映画を観てもう一度読み返したくなったから」(高1男子)、「仲間との絆、生きて繋ぐことの大切さに心打たれた」(高3女子)、「キャラクターに細かな過去や設定があって物語の世界に引き込まれるから」(女子大学生)といった回答が寄せられた。

『薬屋のひとりごと』を好きな理由

『薬屋のひとりごと』には、「猫猫の性格が可愛くて好きだから」(高1女子)、「謎解き要素と恋愛のどちらの路線でも進んでいくから」(高3女子)、「サスペンス要素もギャグ要素もあって面白いから」(女子大学生)といった意見が寄せられた。

『SPY×FAMILY』を好きな理由

『SPY×FAMILY』には、「アニメを見てハマって、続きが気になったから」(高2女子)、「アーニャが可愛く、マンガを集めるようになった」(男子大学生)、「シリアスとギャグ、テンポ、設定が面白い」(女子大学生)といった声が集まった。

『アオのハコ』を好きな理由

『アオのハコ』には、「複雑な人間関係の中での恋模様が繊細に描かれてるから」(高1男子)、「青春のいいとこ取りで見てて楽しい」(高3男子)といった回答がみられた。

『ハイキュー!!』を好きな理由

『ハイキュー!!』には、「現実離れしすぎていないスポーツマンガで、恋愛要素も多すぎず少なすぎず、キャラクターたちも豊富で面白いところがたくさんある」(高1女子)、「超青春って感じがするし、バレーのルールが分かるおかげで即ハマった。あとみんないいキャラすぎる」(高2女子)といった感想が寄せられた。

『ONE PIECE』を好きな理由

『ONE PIECE』には、「ずっと読んでいるから」(男子大学生)、「ワンピースは、終わりが気になるから」(男子大学生)といった声が集まった。

『葬送のフリーレン』を好きな理由

『葬送のフリーレン』には、「ギャグ要素と綺麗な要素がバランスよく織り交ぜられているから」(男子大学生)、「世界観が好き」(男子大学生)といった理由が挙がった。

その他のマンガ

これ以外にも、『怪獣8号』では「世界観が面白くバトルシーンが毎回のように予想を裏切られるから」(高1男子)といった声がみられた。『タコピーの原罪』を好きな理由では、「救われて欲しいと思って見続けてしまう」(高2女子)といった声も。また、『山田くんとLv999の恋をする』では、「山田くんと茜の性格とかが素晴らしすぎるから」(女子大学生)といった意見があった。