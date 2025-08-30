アイドルグループ・King ＆ Princeの高橋海人が体調不良のため、きょう30日(18:30～)から放送される日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』の生出演を見合わせることが発表された。

高橋は、市川團十郎、氷川きよし、Travis Japanの川島如恵留ら総勢96人と繰り広げる企画「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」(31日19時台放送予定)をプロデュース。

高橋は、この企画にあたり、「国境をこえ、性別をこえ、ハンディキャップも言葉の壁もこえたステージです。『楽しい!』と僕たちが思いながら表現しているときに、見ている人も『楽しい!』と共感して、心と体が揺れ、躍る瞬間をお届けします。サンバ×ブレイキン、異色のコンテンポラリーといった、ジャンルレスなステージになりますが、さらには歌舞伎×HIPHOPも準備中です。さまざまな文化が融合して、みんなでパフォーマンスすることってすごく楽しいよね、それぞれリスペクトをもって思いあうことには力があるよねって伝えたいです。お楽しみに!」と意気込みを語っていた。

高橋の出演見合わせに伴い、この企画には、Travis Japanの松田元太が出演することが決定。松田は、昨年5月に開催された、STARTO ENTERTAINMENT所属タレントによるライブ『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』で、休演したKing ＆ Princeの永瀬廉の代役を急きょ務めた経験がある。

高橋は今年の『24時間テレビ』でほかにも、30日26時台の「上田と女が吠える夜インターナショナル～あなたの国のことを教えてSP～」にも出演することが発表されていた。こちらは事前収録のため、高橋が登場する。

ちなみに松田は、30日(19:00～23:10)にフジテレビ系で放送される『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』に出演する。

