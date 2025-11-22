カネカ食品は、自社が運営するパン専門のお取り寄せサイト「ぱん結び」にて、全国の人気パン屋さんによるシュトーレン(シュトレン)やクリスマス限定商品の販売を開始した。

ぱん結びのクリスマス2025

シュトーレンは、クリスマスを待ちわびるアドベント期間に少しずつ楽しむ、ドイツ発祥の伝統的なパン菓子で、パン屋にとって集大成と言える特別な一品。「ぱん結び」では、全国各地のパン屋こだわりのシュトーレンを直接お取り寄せできる。

今回、「ぱん結び」で注文可能なクリスマス限定商品のラインアップの一部を下記にて紹介する。

山梨パン工房モンマーロ「シャインマスカットと巨峰のシュトレン」(2,391円)は、地元・勝沼産のドライシャインマスカットと巨峰を使用した商品。

通常は1回行うバターにくぐらせて粉糖をまぶす工程を3回繰り返す製法で、しっとりとした食感と深い味わいを実現。

BOULANGERIE PANJA「栗とメープルのシュトーレン」(送料別/4,500円)

BOULANGERIE PANJA「栗とメープルのシュトーレン」(送料別/4,500円)は、フランス産のマロンペーストと、熊本産和栗ペーストを生地に練り込み、渋皮煮の栗を包み込んだ栗三昧のシュトーレン。外はザクっと、中はしっとりとした食感で、定番とは違うもう1つのシュトーレンを楽しめる一品。

ブーランジェリー ランコントル「小さなフランスXmasセット」(送料別/5,500円)

ブーランジェリー ランコントル「小さなフランスXmasセット」(送料別/5,500円)は、フランス・アルザス地方のレシピを元に作ったシュトーレンに加え、クグロフやブリオッシュ・ボンノムなど、フランスのクリスマスを感じるセット。

セット内容は、クリスマス・シュトーレン1本、クリスマス・クグロフ1個、ブリオッシュ・ボンノム2個、ブリオッシュ・クランベリー2個、フランスパン・シャンピニオン2個、ノアフランス1個となる。

また、11月20日～12月25日の期間中に、「ぱん結び」にてクリスマス商品を購入すると、次回の買い物がどんどんお得になるクーポンをプレゼントするキャンペーンも実施。第1回の購入で次回使える「200円OFFクーポン」が、第2回の購入で「300円OFFクーポン」が、第3回の購入で「400円OFFクーポン」が、第4回の購入で「500円OFFクーポン」がもらえる。

なお、クーポン利用期限は12月31日までとなり、購入の翌日6時に発行される。