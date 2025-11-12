リーベルホテル大阪は12月1日～2026年2月28日、『Winter Journey Japan ～日本の冬を巡る旬彩ディナー&スイーツビュッフェ』を、3F「Dining BRICKSIDE」にて、二期に分けて開催する。

Winter Journey Japan ～日本の冬を巡る旬彩ディナー＆スイーツビュッフェ～(第二弾)★リリース一番上

期間中は、日本各地の名産食材やご当地グルメを、ホテルシェフがリーベル流にアレンジして提供する。第一弾は12月1日～2026年1月18日、第二弾は2026年1月19日～2026年2月28日。

約40種のラインナップには、大阪の郷土料理「鯨のはりはり鍋」をはじめ、兵庫発祥の「国産牛すじ肉のそばめし」、宮崎県の「手羽先ギョーザ」、三重県の人気グルメ「トンテキ」より着想を得た「豚肩ロースのオーブン焼き 赤ワイン風トンテキソース」、宮城県の「マーボー焼きそば」、山口県の「鶏もも肉の山賊焼き」など、地方の人気グルメが登場する。

ライブ料理は、「ローストビーフ」「スープカレーラーメン」「山の恵みグリル とろけるラクレット」など。

スイーツでは、徳島県産「木頭柚子」ソースのパンナコッタや、宮崎県産金柑を使用したチョコタルトなどが並ぶほか、目の前で仕上げるライブスイーツ「苺のブリュレパフェ」なども用意する。

価格は、食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題(120分制)で、大人7,000円、小学生3,500円、未就学児(4～6歳) 2,000円。

クリスマス・年末年始は期間限定でアップグレードメニューが登場。「クリスマスローストチキン」や「牛肉の煮込み ポットパイ」「年越しそば」や「おせち料理」などの華やかなメニューが登場する。第二弾開催期間中は冬が旬の「ボイルズワイガニ」もラインアップする。

クリスマスアップグレードメニュー

お正月アップグレードメニュー

価格は、クリスマスメニュー(12月20日・21日・24日・25日)が、通常ビュッフェにクリスマスメニュー食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題で大人8,000円、小学生4,000円、未就学児(4～6歳) 2,000円。年末年始メニュー(12月31日～2026年1月3日)が、通常ビュッフェ・年末年始メニュー食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題で、大人8,500円、小学生 4,300円、未就学児(4～6歳) 2,000円。