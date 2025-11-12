大名古屋ビルヂングは11月12日～12月25日、ワーナーブラザースとの提携により、「ハリー・ポッター」とのコラボレーションイベント「大名古屋クリスマスイルミネーション ハリー・ポッターの魔法クリスマス」を開催する。

同イベントは、来年公開25周年を迎える映画『ハリー・ポッターと賢者の石』を記念して実施するもの。館内は、魔法の世界観で彩られる。

5Fスカイガーデンには、「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」をテーマにしたクリスマスツリーが登場。ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をイメージした巨大リース、LEDイルミネーションで金のスニッチを表現したクィディッチ競技場など、「ハリー・ポッター」仕様のイルミネーションが登場する。1Fエントランスにも、25周年ロゴをモチーフにした4mのパトローナスツリーを設置する。

館内には、ハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイオニー・グレンジャーの等身大フィギュアがあるフォトスポットや、"組分けシーン"を体感できるフォトスポットも設置する。

B1Fアトリウムでは、ポップアップストア「ハリー・ポッター マホウドコロ」も開催。クリスマスシーズンならではのグッズを販売する。

飲食店(一部)では、映画をイメージしたコラボレーションメニューを提供する。

金のスニッチ モンブランタルト／ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー

期間中、館内店舗で2,000円以上(合算不可)購入した人には、オリジナルポストカードをプレゼントする。

そのほか、Instagram投稿で「ワーナーブラザーススタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」チケットなどが当たるキャンペーンも実施する。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)