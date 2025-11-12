中島大祥堂は11月1日から、丹波の豊かな実りを生かしたクリスマスケーキ5種の販売を開始した。

丹波産いちごの生クリームノエル

「丹波産いちごの生クリームノエル」(4,320円、サイズ：直径12cm)は、丹波産いちごを使用したクリスマス限定のデコレーションケーキ。中心には、丹波産いちごを使用したジュレとムースをサンドした。

「丹波栗たっぷり贅沢モンブランノエル」(4,860円、サイズ：直径12cm)は、丹波栗を使用したモンブラン。サクサクのパイの上に、丹波栗をたっぷり使ったモンブランクリームを絞り、大粒の丹波栗の渋皮煮をトッピングした。

丹波栗たっぷり贅沢モンブランノエル

「ノエルショコラフランボワーズ～丹波栗とのマリアージュ～」(4,860円、サイズ：直径12cm)は、マダガスカル産カカオ豆を使用したチョコレートのムースに、フランボワーズクリームとジュレを重ね、カカオとアーモンドのスポンジを合わせた。

「丹波栗のブッシュドノエル」(3,240円、サイズ：長さ11cm)は、丹波栗の上品な甘みと香りを生かしたロールケーキ。裏ごししたマロンペーストときび糖のやさしい甘さの生クリームを、ふんわりしたスポンジで包んだ。

丹波栗のブッシュドノエル

「丹波栗のシュトーレン」(3,780円、サイズ：長さ18cm)は、丹波栗の渋皮煮をまるごと包み込み、洋酒漬けのドライフルーツをたっぷり混ぜ込んだソフトな食感のシュトーレン。店舗に加え、オンラインショップでも販売する。

丹波栗のシュトーレン

予約受付は12月19日まで。12月21日～25日に販売する。