アイドルグループ・timeleszが15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードで大賞を受賞した。

佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人が立ち上げたtimelesz新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』(通称：タイプロ)で、エントリー総数1万8,922件の中から選ばれた寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人が加入、2月15日から8人体制となったtimelesz。

この日は、シックなブラックコーデで登場し、“金のananパンダトロフィー”を受け取ると、佐藤は「大賞をいただけたこと本当にうれしく思います。この賞をいただけたのは今まで支えてくださったファンの皆さん、そしてタイプロ以降、新しく応援してくださっているファンの皆様、みんなが支えてくださっているからこの賞をいただきました」と感謝し、さらにスタッフらへの感謝も述べ、「皆さんが支えてくれてみんなでこの賞を取れたと思います。僕たちからも感謝を届けたいです。本当にありがとうございます」と語った。

過去に個人でも「anan AWARD」を受賞した菊池は、「1人で受賞いただいたときもすごくうれしかったんですけど、8人で、グループで取るというのは、ひとしおの喜びがあるなと思っています」とコメント。司会の永島優美から「メンバー愛がすごい」と言われると、「あまりですよ」と照れつつ、「本当に楽しく8人でやらせてもらっています。みんな友達のような、仕事仲間のような、不思議な感覚があります」と話していた。

「anan AWARD 2025」受賞一覧

大賞:timelesz

スーパーアイドル部門:大橋和也(なにわ男子)

ボディメイク部門:盛山晋太郎(見取り図)

ボーダレスカルチャー部門:PLAVE

クリエイティブ部門:QuizKnock(伊沢拓司・東問・東言)

カルチャー部門:塚原あゆ子

アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ

絶対王者部門:キヨ

ステージ部門:宝塚歌劇団(月組の鳳月杏)

俳優部門:今田美桜