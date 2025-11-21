フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、フィリピンでひっそりと暮らしていた日本人男性を追った『私の父のなれのはて2～全てを失った男の最期～』を、23日に放送する。

病に倒れた平山さん

「病院へ連れて行きたい。助けてください」…その知らせが届いたのは2025年夏のこと。日本に帰ることもできずフィリピンで生きる平山さん(75)が倒れたと、家族から連絡が入った。ディレクターが現地に駆けつけると、平山さんは救急搬送された病院のベッドで横になっていた。

2004年に知人のもうけ話に乗り、妻子を日本に残してフィリピンへ渡った平山さん。しかし、知人にだまされて所持金を全て失い、日本へ戻るに戻れなくなった。その後はマニラで金も家もない流転の暮らし。現地で出会った女性に救われて内縁関係となり、娘・マリコさんも生まれた。

屋台を引いて生計を立てながら“第二の人生”を過ごしていたが、2023年に妻・テスさんが急逝。そして、平山さんも冠動脈血栓症で倒れる事態になった。手術をすれば回復の見込みがあるが、手術代どころか入院費用すら払えず、家族に抱きかかえられて退院するほかなかった。

もはや起き上がることすらままならない平山さんを、テスさんの前夫の娘・プリンセスさんとマリコさんが懸命に介護する日々。そんな中、平山さんは手術に望みをかけ、日本で暮らす実の娘や、資産家の知人に手術代を工面してほしいと電話をかけるのだが…。

「なれのはてが、ホントになれのはてになったよ…」異国の地で全てを失った男が流浪の果てに迎えた人生の終わりを、尾野真千子のナレーションで見つめていく。

