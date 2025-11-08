女優の多部未華子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、9日・16日の2週にわたり放送される「12浪の早大生 38歳の就活～僕に内定をください～」。12浪の末に早稲田大学教育学部に合格し、38歳にしてなお在学中の石黒さんが、自分の人生と向き合い、就職活動を始めようと奮闘する“挑戦の物語”だ。

多部が印象的だったと語るのは、石黒さんの“諦めない強さ”。「どれだけ時間がかかっても、諦めなければ必ず誰かが手を差し伸べてくれる」と、思わされたという――。

大学生活9年目にして就活スタート

学生証に記された「1985年生まれ、2016年入学」の文字。石黒さんは、12年の浪人生活を経て30歳で早稲田大学の門をくぐった異色の経歴の持ち主だ。しかし、入学後も留年と休学を重ね卒業は遠のいていった。そして、大学生活9年目にしてようやく迎える卒業。40歳目前、“新卒”のカードを手に、大学生として最後となる就職活動が始まった。

12浪のきっかけは父の何げない一言だった。中堅私立大学に合格したものの「1浪したのにそんな大学止まりか」と言われ、20歳になる石黒さんは悔しさのあまり進学したもののすぐに通うのをやめ、再び浪人を決意する。以来、ひたすら早稲田だけを受験して12浪。その選択は家族関係にも影を落とし、父とは絶縁。母だけが寄り添い見守ってくれた。

「早く母を安心させたい」その一心で挑んだ就職活動だったが、待っていたのは厳しい現実。エントリーシートの年齢欄に彼が選べる数字はなく、書類選考すら通らない。不安ばかりが募り、心は折れていく。

そんな中で出会ったのは、彼が所属する大学のサークルOBで、就活を知り尽くした“大先輩”。的確なアドバイスを受け、12浪という過去に向き合いながら、少しずつ自分を見つめ直していく。まさにゼロからの闘いが始まったのだが…。

過去に出会ったことがないタイプすぎて…

石黒さんの印象について、「過去に出会ったことがないタイプすぎて、なかなかユニークな人だなと思いましたけど…」と前置きしながらも、「磯野さんと出会えて本当によかったですよね」と、女子大でキャリア支援アドバイザーを担う磯野さんに着目した多部。38歳でなお学生として在籍する石黒さんの姿に、正直戸惑いを覚えたという。

「たしかに、大学生活って社会に出るまでの猶予期間といった位置づけではありますけど、私自身まったく悩むタイプじゃないですし、周りにもさすがにここまで悩んでいる人はいなかったので、石黒さんがこれまで毎日どうやって過ごしていたのかと考えると、本当に不思議でした」

番組の熱心な視聴者でもある多部は「我が道を貫きすぎるがあまり、『本当にそれで大丈夫…?』と、見ていて心配になる人は過去にもたくさんいましたが、石黒さんのように“自分がやりたいことが分からない”という人のほうが実は苦しいのかもしれない。でもきっと大事なのは、何事もすんなりいかない不器用さもひっくるめて、それを面白がってくれるような人たちと出会えるかどうか」だと、新たな気づきもあった。