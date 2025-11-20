「同じ空間にいるのがしんどい」　元恋人が別の女性と話す場面を目撃してしまった彼女は…　『隣の恋は青く見える』

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第2話が16日に配信された。

※以下、ネタバレあり

元恋人が別の女性と楽しく話している場面を目撃

共同生活5日目、参加者に「今日から隣の家のメンバーとの交流が可能になります、ただし元恋人との会話は禁止です」とのアナウンスがあり、2つの家合同でランチ交流会を開催することに。

ここで、サヤカは、元恋人のダイシロウがアイラと楽しく話している場面を目撃。サヤカは急速に距離を縮めていたタカマサと外に出て、「このまま本当に別れちゃうのかなっていう実感が……」と涙する。

ダイシロウと結婚したいと思っていたものの、「うやむやの状態がずっと続くんだったらこの別れが本当の別れになる覚悟」と話していたサヤカは、このことで「吹っ切れてたんだけどな……」「タカマサと過ごしている時間は楽しいし(ダイシロウを)忘れられてたけど……目の前に来るとキツいな。同じ空間にいるのがしんどい」と本音を漏らした。

