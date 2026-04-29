個人鑑定の場に“なけなしのお金”を握りしめた親子や老夫婦が来訪　すると、細木数子さんは…驚きの対応が明かされる

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりの“イマ”に独占密着した。

細木数子さんは「ちょっと抜けているおばあちゃん」

人生相談番組が軒並み高視聴率を叩き出し、“視聴率の女王”とまで呼ばれた数子さんだが、その強烈なキャラクターゆえに世間からは黒い交際のウワサなどで非難されることも。

そんな母について、かおりは「『万人に好かれる必要ない』『わかんないやつはいい』と言っていた」と振り返り、“黒い交際”についても、「それはマジで私も語りたい」「本当にないから」とキッパリ否定。「非道なことはしていない」と語った。

また、一番近くで見てきたからこそ知る素顔として、「人が良すぎるっていうか……困っていたら人助けちゃう。物言いがキツイこともあるけど、私たちからしたらちょっと抜けているおばあちゃん。すごくチャーミングなところがある」と世間のイメージとのギャップを話した。

そして当時、鑑定料は「一律10万円」だったという個人鑑定の場でも「なけなし(のお金)で、10万円を握りしめてくる親子や老夫婦もいた。(相談を)聞いて最後に『これ私からだから』って言って返すってこともありました」と、数子さんの愛情深い一面が垣間見えるエピソードを明かした。

【編集部MEMO】

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