結婚願望をなくした彼氏に彼女は言った「シンプルに…」「めっちゃ苦しかった」　『さよならプロポーズ via オーストラリア』第8話　

結婚願望をなくした彼氏と向き合う中で、彼女が抱えてきた葛藤が明かされた。「なんで好き同士なのに結婚できないの?」と問いかけ、「めっちゃ苦しかった」と本音をこぼす姿に、2人のすれ違いが浮き彫りになった。

『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

「なんで好き同士なのに結婚できないの?」

23日に配信されたABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第8話では、決断を翌日に控えた最終日のカップルたちの姿が描かれた。

2度の離婚経験から結婚願望をなくした39歳彼氏・ケンシと、彼を信じきれない31歳彼女・サチエ。サチエが「交際して7年、婚約破棄してからも時間が経ちすぎている」と切り出すと、ケンシは「わざわざ籍を入れるメリットってなんだろう」「喧嘩の重さが変わってくる不安が拭えない」と恐れを口にする。

サチエは「飼っているワンちゃんも、両親も、みんなが家族になっていくひとつのきっかけじゃん、結婚って。私の両親も気にかけてくれているし、結婚式もウエディングドレスも、孫の顔も見せてあげたいって私は思うのね」「だからケンシが結婚に対して足踏みしているなら私も覚悟を持って、嫌だけどお別れを選ぶしかないのかなって」と主張。

また、「シンプルに、なんで好き同士なのに結婚できないの? って思っちゃう」「2年前にプロポーズした時は覚悟があったんでしょ?」「“結婚”っていうワードがすごくストレスだった、正直ね。結婚してない私が悪い、指輪を返した私が悪いみたいな。そう言われているみたいで、めっちゃ苦しかった」「ケンシが3回目の結婚をしても、後悔しないような結婚生活を私は送りたいと思ってる」と過去の葛藤と今後の決意を涙ながらに吐露した。

対するケンシは「好きという気持ちだけじゃ結婚生活が続かないのをわかっているから……踏み切る自信がない」と苦しい胸の内を明かした。