サンマルクカフェは12月26日、チョコクロをモチーフにしたタンブラーやポーチなどのオリジナルアイテムや、定番商品をおトクに楽しめる「福袋」全4種を発売する。

サンマルクカフェ福袋 2026

今年の福袋は、オリジナルアイテムが入った「サンマルクカフェ福袋」(5,000円)、看板商品であるチョコクロがおトクに楽しめる「チョコクロBOX福袋」(2,000円)、「チョコクロチケット福袋」(2,000円)、「ゆず茶」の瓶が入った「オリジナルゆず茶福袋」(3,000円)の全4種を展開する。

なお、数量限定販売のため、個数制限を設ける可能性がある。販売期間は2026年1月4日までを予定しているが、状況により前後する可能性がある。また、サンマルクカフェ新宿御苑前店、名古屋名鉄メンズ館店、イオンモール鹿児島店では福袋の販売を行わない。

オリジナルアイテム入り「サンマルクカフェ福袋」

サンマルクカフェ福袋は、チョコクロをモチーフとしたオリジナルグッズ入り福袋。「チョコクロチャーム付きタンブラー」はミニサイズのチョコクロチャームが付いた、使いやすく持ち運びやすい300mLの保温、保冷も可能なアイテム。「チョコクロ刺繍ポーチ」はかわいらしいサガラ刺繍のチョコクロが中央に置かれたデザインで、ふんわりとした触り心地が特徴的。タグには「CHOCOCRO」の文字が書かれている。タンブラーはロゴ部分がオレンジ、ブラウンの全2色展開。ポーチはオレンジ、ブルー、グレー、レッド、グリーンの全5色展開で、どの色になるかは購入してからのお楽しみ。サンマルクカフェで使用できるスペシャルチケット12枚(1枚500円相当、計6,000円相当)とともにオリジナル巾着に入れて提供する。さらに、ランダムで、ホログラム入り特別仕様のラッキーチケット(500円相当)が1枚入っており、新年の運試しも楽しめる。

チョコクロBOX1箱分おトク「チョコクロBOX福袋」

チョコクロBOX福袋は、チョコクロ5個入りBOXとサンマルクカフェで使えるスペシャルチケットが4枚(1枚500円相当、計2,000円相当)入った定番福袋。チョコクロBOX1箱分、おトクな内容となっている。

チョコクロ5個分おトク「チョコクロチケット福袋」

チョコクロチケット福袋は、チョコクロ1個と引換えができるチョコクロチケット5枚と、サンマルクカフェで使えるスペシャルチケットが4枚(1枚500円相当、計2,000円相当)入った、チョコクロ5個分がおトクな福袋。

ゆず茶が入った「オリジナルゆず茶福袋」

オリジナルゆず茶福袋は、定番ドリンクとして長年愛されるサンマルクカフェのゆず茶を自宅でも楽しめる福袋。スペシャルチケットも6枚(1枚500円相当、計3,000円相当)入っている。