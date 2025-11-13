パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、絵本シリーズ「くまのがっこう」とコラボした「ジョリーパスタの冬の福袋 2026」の抽選受付を開始した。

「ジョリーパスタの冬の福袋 2026」では、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルデザインのグッズを展開する。

ジョリーパスタの冬の福袋 2026「くまのがっこう キルティングバッグ」

中には、キルティング生地を使用したトートバッグ「くまのがっこう キルティングバッグ」や「ジャッキー」のイラストをあしらった、福袋限定デザインの「くまのがっこう 湯たんぽ」、冬にぴったりの「くまのがっこう 中綿マフラー」が入っている。

ジョリーパスタの冬の福袋 2026「くまのがっこう 湯たんぽ」

ジョリーパスタの冬の福袋 2026「くまのがっこう 中綿マフラー」

さらに、「ジョリーパスタ スパゲッティ」(100g×5束)や全国のジョリーパスタで利用できる4,000円分の食事券(有効期限は2026年1月1日～6月22日)も付いている。

「ジョリーパスタの冬の福袋 2026」はジョリーパスタ公式アプリより抽選に応募となり、販売受付期間は、第1次が11月13日10時〜17日18時、第2次が11月19日10時〜24日18時。抽選結果発表は、第1次が11月19日10時頃、第2次は11月26日10時頃。

価格は、店舗で受け取る場合が5,000円、宅配の場合は5,500円。受け取り期間は、店頭では12月22日～31日の間、宅配は12月19日から順次発送予定となっている。