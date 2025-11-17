ファミリーレストラン「ココス」は11月18日より、「ココス冬の福袋 2026」の予約販売を開始する。

「ココス冬の福袋 2026」は、寒い冬でもココロがはずむようなアイテムが詰め込まれた福袋で、価格は4,840円。中には、4,400円相当のお食事券に加え、この福袋ひとつでココス自慢の紅茶を楽しめるセット(オリジナルフレーバーの茶葉30g、茶こし付きマグカップ、ティースプーン)や、冬らしいノルディック柄のニットバッグ、ココスオリジナルデザインのマスキングテープやゼムクリップが入っている。

紅茶を楽しめるセットとして、まずは、ココスの店舗が英国風のイラストで描かれた「茶こし付きマグカップ」(容量380ml)が登場。陶磁器の程よい重みとレトロなデザインが重厚感と高級感を演出しており、飲むときは蓋を裏返して茶こしを置けるような仕様に。お気に入りの茶葉で本格的な紅茶を手軽に淹れることができる。

また、ココスのロゴがあしらわれた、ティーポットデザインの持ちやすい柄が特徴的な「ティースプーン」(約W35×H140㎜)と、ネパールカンチェンジュンガ茶園のフェアトレード茶葉を100%使用した福袋限定のオリジナルティー「ストロベリーハニーティー」(約30g)も用意されている。なお、セットのティースプーン1杯でカップ1杯分の適正量となっている。

包み焼きハンバーグやナイフ、スプーン、フォークといったココスらしい商品をデザインに取り入れた、冬にぴったりなノルディック柄のニットバッグ「包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ」。包み焼きハンバーグのビーフシチューソースをイメージしたブラウンを基調に、冬のコーディネートに合わせやすい温かみのある色味に仕上げられている。持ち手をのぞいたサイズは約W250×H200×D80㎜。

ココスオリジナルのノルディック柄の「マスキングテープ」(約15㎜幅×5m、全2種)と、COCO’Sの“C”、包み焼きハンバーグ、CoCoプリン、福袋に合わせてティーポットや、ティーカップをイメージしたデザインの「ゼムクリップ」(約25×20㎜、全5種)。

予約販売開始日は11月18日10時〜。全国のココス店舗のみ(電話・WEB不可)での受け付けとなっており、12月26日～2026年1月6日までの期間中に受け取ることができる。なお、予約可能な数は1人3個までとなっており、なくなり次第終了。