セブン‐イレブンは11月18日14:00より、「セブン‐イレブン 福袋 2026」(3,630円)の予約受付をセブンネットショッピングで開始する。

「セブン‐イレブン 福袋 2026」(3,630円)

今年の福袋は、コラボ商品を含むオリジナルグッズ4点と、全国のセブン‐イレブンで使える最大合計3,300円引き(セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引き)相当の電子クーポンがセットになった、お得な内容となっている。

オリジナルグッズには、店頭をモチーフにした「キッチンタイマー」や、セブンカフェのカップが置ける「ラバーコースター」(全2種よりいずれか1種)が登場。

セブン‐イレブン キッチンタイマー

セブンカフェ ラバーコースター(右:使用イメージ)

セブンカフェ ラバーコースター(右:使用イメージ)

さらに、京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」とのコラボレーションでは、数字の"0～9"をモチーフにした代表的なテキスタイルデザイン「SO－SU－U」に、セブン‐イレブンの"11(イレブン)"を加えた「ジャガードハンドタオル」(全3種よりいずれか1種)が登場する。

また、SNSで人気のクリエイター・パントビスコ氏とのコラボによる、2026年の干支「午(うま)」を独自の世界観で描いた「ニューイヤープレート2個セット」(全4種よりいずれか2種)など、ここでしか手に入らない全4アイテムを用意している。

電子クーポンでは、セブンカフェ・セブンカフェスムージー各種、税抜400円以下のおにぎり・寿司、オリジナルスイーツ、サンドイッチ・ロールパン各種が対象の合計3,300円引き相当に加えて、セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分が10個に1個の割合で入っている。なお、クーポンの利用期限は2025年12月22日～2026年3月31日となっている。

電子クーポン一例

福袋の予約は2025年11月18日14:00より開始、発売日は2025年12月22日からとなる。数量限定のため、予定数量に達した際は早期に予約終了する場合がある。