全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2025年11月15日(土)、16日(日)）の2日間、埼玉県羽生市にて開催された「世界キャラクターさみっと in 羽生 2025」へダイナムグループ公式キャラクター「モーリーズ」を出展した。

「世界キャラクターさみっと in 羽生」は、2010年より埼玉県羽生市で開催されている国内最大級のキャラクターイベント。今年は2日間で約8万人が来場し、全国各地から集まったご当地キャラクターや企業キャラクター約190体が会場を大いに盛り上げた。ダイナムからは、公式キャラクター「モーリーズ」5兄妹が揃って参加し、来場者の皆様と交流を深めた。また、2日間にわたって展開した企業ブースでは無料で楽しめるスマートボールを提供。600名を超える来場者が楽しんだ。

イベント会場の様子

PRステージの様子

ダイナムは、「今後も、地域とのさらなる共生を目指して、地域社会の発展につながる貢献活動を継続してまいります」とコメントしている。。

キャラクターグリーティング

ダイナムの企業ブース

■第14回 世界キャラクターさみっと in 羽生

日時：2025年11月15日(土)・16日(日) 10:00～15:00

会場：羽生市役所・羽生平和公園

内容：全国のご当地キャラクターによるステージや地元PRブースの出展

ブースの内容：スマートボール(無料)、キャラクターフォトセッション