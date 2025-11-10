「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行うCHET Groupは、Remain inが広告企画・メディアプロデュースを行うアミューズメント施設「ME TOKYO」におけるPR出演権のチャンスを懸けた広告モデルイベントを開催することを発表した。

「人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく。」 そんな理念を掲げる新ブランドアミューズメント施設『ME TOKYO』と、「誰もがチャンスを掴み、実力で夢を叶えられる場」を目指すこれまでにないクラン『V Collection』がコラボ。今回、条件達成者全員が『ME TOKYO』施設内サイネージに登場できるオーディション型PRイベントを開催する。

さらに、上位入賞者には豪華特典を用意。施設内ポスターへの掲載や、PRショート動画に出演し、『ME TOKYO IKEBUKURO』公式Xからの紹介など、リアル×デジタル両面で魅力を発信できるチャンスとなる。

【スケジュール】

応募期間：2025年11月6日(木)～2025年11月23日(日)

審査期間：2025年11月26日(水)～2025年11月30日(日)

結果発表：2025年12月4日(木)予定

審査方法：投票審査

【参加対象者】

・立ち絵イラストを持っている人

・YouTubeや各種配信アプリ、SNSなどで活動している人

※活動実績、キービジュアル、アイコンなどの提出物に基づく審査を実施する場合がある。

●イベント特典

■施設内サイネージに登場

「ME TOKYO IKEBUKURO」施設内全4フロアのサイネージで、自身の出演する動画が放映される。

■PRショート動画に出演

「ME TOKYO IKEBUKURO」をPRするショート動画に出演し、公式Xから紹介。

■ポスターモデルに起用

「ME TOKYO IKEBUKURO」のポスターにモデルとして起用される。

応募・イベントの詳細は特設サイトにて。