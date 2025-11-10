サミーは、GMOペパボが運営する配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」にて使用できる素材として、同社キャラクターの「エイリやん」など、各種素材を配信する。

また、クリエイター集団「うさねこメモリー」とコラボした動画、配信用素材をGMOペパボが運営するオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」にて配信する。

今回、遊技機の魅力を伝える「サミ推し」活動の一環として、サミーを代表するキャラクターである「エイリやん」や「ツインエンジェル」などの素材を提供。パチンコ・パチスロの遊技機を愛するクリエイターに活用してもらい、本取り組みを通じて、これまで遊技機に触れる機会のなかった人にもサミーや遊技機に興味・関心を持たせることを目的としている。

「Alive Studio byGMOペパボ」は、VTuberをはじめとするクリエイターが動画やライブ配信の画面を、使い放題の豊富な素材で簡単に作成できるサービス。クリエイターは、VTuber向け素材制作チーム「うさねこメモリー」が作成した1,500点以上の商用利用可能な画像素材を、「Alive Studio byGMOペパボ」上で切り替えるだけで、リアルタイムで簡単に自分好みの動画やライブ配信用画面を作ることができる。

素材以外にも、ライブ配信などで活用しやすい時計やカウンター、雑談配信や大喜利にも使える「お題ルーレット」、好きなセリフを入力して楽しめる「恋愛ゲーム枠」など、クリエイターの動画やライブ配信のアイデアを広げる機能を使用することが可能となっている。

●提供素材

「Alive Studio byGMOペパボ」にて使用できる小物アイテム(全25種) 、背景素材(全12種)、エフェクト素材(全2種)、また「SUZURI byGMOペパボ」にて、SNS投稿に使える画像素材(全6種)が配布される。

「Alive Studio byGMOペパボ」を使用した配信画面イメージ図

■「Alive Studio byGMOペパボ」にて使用可能な背景素材(一部抜粋)

サミートロフィー

ホール風背景

■動画、配信用素材(一部抜粋)