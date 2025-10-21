「離せ!」「3000万ください」　物語のカギを握る重要な役どころに茅島みずきと齊藤なぎさ　ドラマ『スキャンダルイブ』

ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)の新キャストが発表された。
柴咲コウと川口春奈が初共演
スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。 『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
主演は柴咲コウが務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を演じる。また、川口春奈が柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏を演じる。なお、主題歌には、柴咲コウの書き下ろし新曲「Awakening(feat. LITTLE)」が決定している。
茅島みずきと齊藤なぎさの出演が決定
今回解禁となったキャストは、茅島みずきと齊藤なぎさ。ドラマのカギを握る重要な役どころを演じる。 役名、役柄は明かされていないが、今回公開された画像には、“「離せ!」「私には、私の生き方があるの」”(茅島)、“「脅してるんですか?」「3000万ください」”(齊藤)とそれぞれ記載されている。
【編集部MEMO】
大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生(浅香航大)を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲(柴咲コウ)。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「“不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。記事の執筆者は平田奏(川口春奈)。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。