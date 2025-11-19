お笑いコンビ・オズワルド(畠中悠、伊藤俊介)が19日、千葉・イオンスタイル幕張新都心で行われたイオン「ブラックフライデーセール」PRイベントに登場。芸人仲間から破局をいじられる場面があった。

オズワルドの伊藤俊介

イオンは今年で10年目を迎える「イオン ブラックフライデーセール」の開催に先駆け、イオンスタイル幕張新都心では、開催前日となる11月19日にフライングセールを実施。PRイベントでは、イオンの各担当者が10周年を飾るおすすめ商品を紹介し、トレンディエンジェル、相席スタート、鬼越トマホーク、コロコロチキチキペッパーズ、オズワルド、きりやはるか・あんり(ぼる塾)が駆けつけ、“ブラックフライデーPRサポーター”としてステージを盛り上げた。

伊藤は先日、4年間交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラとの破局を告白。畠中は2024年5月にタレント・井上咲楽との破局を明かしている。

この日、オズワルドは鬼越トマホークとともに登場し、イオンモール限定商品のドリンクを試飲。鬼越トマホークがシャインマスカットのドリンクを飲んで「うんま!」「高級感ハンパない!」とおいしさに驚くと、オズワルドも「飲ませてください」と試飲し、「うまい!」と絶賛した。

そして、良ちゃんが「これイワクラにも飲ませたい?」と破局をいじると、伊藤は「やめろ! もうあげれない俺は……」と返して笑いを誘う。

続けて、オズワルドは「ショコリキサー ダークチョコレート＆ブラックセサミ」を試飲し、「めちゃくちゃおいしい!」「チョコレートとゴマ、めちゃくちゃ合います」と太鼓判。すると良ちゃんが再び「これ井上咲楽ちゃんにも?」といじり、畠中は「30代後半に失恋しているんです、2人とも。W失恋」と苦笑し、会場からは笑いが起こっていた。