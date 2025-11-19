お笑いコンビ・オズワルド(畠中悠、伊藤俊介)が19日、千葉・イオンスタイル幕張新都心で行われたイオン「ブラックフライデーセール」PRイベントに登場。クリスマスの予定を聞かれて、伊藤が「よく聞けるな!」と声を荒げる場面があった。

オズワルドの伊藤俊介と畠中悠

イオンは今年で10年目を迎える「イオン ブラックフライデーセール」の開催に先駆け、イオンスタイル幕張新都心では、開催前日となる11月19日にフライングセールを実施。PRイベントでは、イオンの各担当者が10周年を飾るおすすめ商品を紹介し、トレンディエンジェル、相席スタート、鬼越トマホーク、コロコロチキチキペッパーズ、オズワルド、きりやはるか・あんり(ぼる塾)が駆けつけ、“ブラックフライデーPRサポーター”としてステージを盛り上げた。

クリスマスの予定についてのトークで、MCが「オズワルドさんはどんなクリスマスを過ごしますか?」と尋ねると、4年間交際していた蛙亭のイワクラと破局した伊藤は「よく聞けるな! ないですよ、我々にはもう」と大声を出し、たかしが「彼女と過ごすんじゃないの?」といじると、「別れているんですよ」と返した。

さらに、ナダルと良ちゃんが「イワクラに謝れ!」といじる。畠中も1年半前にタレントの井上咲楽と破局しており、良ちゃんが「逆に畠中がイワクラと過ごすってのはどう?」と提案すると、伊藤は「なんであんたらみたいなハゲ2人の方がうまくいっているんだ!」とぼやいていた。