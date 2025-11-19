「怒られそうだな…」　佐久間宣行氏、“自身を演じてほしい俳優”を妄想

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が12日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。約4年半ぶりに復活する「たりないふたり」に言及した。

佐久間宣行氏

「無観客だったからこそ、すごいことやってた」

「たりないふたり」は、南海キャンディーズ・山里亮太とオードリー・若林正恭による漫才コンビ。2021年5月の無観客配信ライブをもって解散したが、今年12月に日本テレビで復活することを発表。佐久間氏は、「コロナで無観客だったんだよね。それが残念だなって思ってたファンはいるから。無観客だったからこそ、すごいことやってたと思うけど。自分たちと向き合った漫才やって、それはすごかったけど」と振り返りつつ、「客前で爆笑とる漫才を見てみたいなっていう気持ちはあるから。ちょっと楽しみですね」と期待を寄せた。

また、「たりないふたり」を主人公にした同局系ドラマ『だが、情熱はある』の話題も。佐久間氏は、自身に置き換え、「誰とできるかな? 俺がたりないふたりぐらい物語あるのは、オークラさんでしょ」と想像。さらに、キャスティングについては、「怒られそうだな……」と迷いながら、「町田啓太くんにやってほしい」と本音を告白。「だって、若林くんをキンプリの海人くんがやって、慎太郎くんが山ちゃんやったわけでしょ? 春日を戸塚くんがやってるんだから」と釈明しながら、「俺は町田啓太ですよ。希望するのは自由ですからね」と主張していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。