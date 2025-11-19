西武鉄道は、山口線「レオライナー」新型車両の第1編成を2026年3月下旬から運行開始すると発表した。車両形式は「L00系(れおけい)」に決定。山口線の車両更新は、1985年の開業時に8500系を導入して以降、初めてとなる。

西武山口線「レオライナー」の新型車両「L00系」。3月下旬の運行開始を予定している

同社は2025～2027年度の3カ年で、現在の8500系「レオライナー」全3編成を順次更新する計画を進めており、その最初の編成が今年度末に投入されることになる。外観は埼玉西武ライオンズをイメージしたデザインで、今後、山口車両基地へ搬入した後、走行試験や乗務員訓練を経てデビューする予定となっている。

新型車両は4両編成で、三菱重工業が製作した。形式名に採用された「L00(れお)」は、山口線の3駅「西武球場前(Lions)」「西武園ゆうえんち(Leisure)」「多摩湖(Lake)」の頭文字「L」と、沿線の可能性が無限大であることを示す「00(∞)」を組み合わせたという。

防犯カメラを各車両車端部に2カ所ずつ配置するほか、車側カメラ、ドライブレコーダーなど安全性のための設備を備える。各車両に車いすスペースを設けるほか、1号車と4号車にキッズシートを備え、各車両の出入口上部に運行案内を表示するLCD表示器を設置する。

新型車両の形式は「L00系(れおけい)」に

「L00系」の第1編成は埼玉西武ライオンズをイメージしたデザイン (C)SEIBU Lions

新型車両「L00系」の車内

2026年度に投入する第2編成、2027年度に投入する第3編成のデザインについては、西武鉄道、西武ライオンズ、西武園ゆうえんちの各社員が参加して検討しており、ベルーナドームや西武園ゆうえんちに向かう利用者の「ワクワク感」を高めるデザインをめざすとしている。

なお、西武鉄道公式YouTubeチャンネルで新型車両の制作工程を公開しており、11月18日に「山口線(レオライナー)新型車両ができるまで 4」が公開された。構体やラッピング、雨漏れ試験の様子などを収めた過去動画も視聴できる。