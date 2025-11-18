歌手・俳優の中島健人と、バーチャルアーティストのMori Calliopeが初タッグを組み、Prime Videoで21日から配信される『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』のテーマソング「Gold Unbalance feat. 中島健人」を担当することが発表された。

中島健人×Mori Calliope

Mori Calliopeは、日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで注目を受け、2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げ、最新アルバム『PHANTOMIME』はiTunesアルバムオルタナティブチャート世界10カ国・地域で1位、US Billboard Artist100、World Album、Top Album Sales、Heatseekers Albumsといった結果を残している。

そのCalliopeが、芸人たちの激闘を派手に彩る楽曲として、疾走感あふれるサウンドに乗せたラップ調のストレートなリリックを書き下ろした。これを、すでに番組内でも、芸人たちをムチャ振りで翻ろうする「お題ゲスト」として参加する中島とともに歌い上げた。

このテーマソング決定に際して、2人は「中島さんとのタッグは、私のファンにとっても、世界にとっても、まったく新しい共鳴です! 相性抜群の2人の声で情熱をたっぷり込めて歌っているので、2人がこれから一緒に世界に挑んでいく、その高揚感にひたってもらえたらうれしいです」(Calliope)、「グローバルに愛されているCalliopeさんと、自分の声を融合することができてとても光栄でした。今回の曲はものすごくパワフルであり、2人のボーカルがアンバランスに美しく重なっています」(中島)と初タッグへの喜びのコメントを寄せている。

なお、Music Videoは、『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』の配信開始日の21日正午から公開予定。公開に先立ち、燃え盛る高層ビルをバックにCalliopeと中島が互いに手を差し伸べる、印象的な先行カットが披露されている。

コメント全文は、以下の通り。

Mori Calliope

──番組テーマソング「Gold Unbalance feat. 中島健人」のチャームポイントについて。

「中島さんとのタッグは、私のファンにとっても、世界にとっても、まったく新しい共鳴です! 相性抜群の2人の声で情熱をたっぷり込めて歌っているので、2人がこれから一緒に世界に挑んでいく、その高揚感にひたってもらえたらうれしいです」

──初タッグを組んだ中島さんの印象について。

「若い頃から活動している中島さんと比べると、私はアイドルの世界では新参者です。5年と言っても、彼の輝かしい実績の前ではまだまだだと感じます。しかも私はどちらかというとロック寄りのアイドルなので少し系統も違う。でも、そのコントラストが本当に素晴らしいと思うんです。中島さんのダンスや歌の巧みさを目の当たりにして、私自身のアイドル活動ももっと磨いていきたいと強く刺激を受けました。彼は何事にも全力で取り組んでいるのがはっきり伝わってきます。とにかく、ただただインスパイアされました!!」

──Music Videoの撮影を振り返って。

「中島さんの隣で踊るのはすごく緊張しましたし、そのムーブを見て「これからはもっとダンスにしっかり向き合わなきゃ」と痛感しました。彼の動きは正確でインパクトがあるので、私ももっと上手くなりたいです。でもそれ以上に、この曲でしか体験できない“特別な何か”を2人で作れたと思っています！バーチャルとリアルのアイドルが混ざり合い、友情を歌い上げる――空間も時間も“現実”の境界さえ超えてしまうような1曲。絶対にお見逃しなく!」

中島健人

──今回のCalliopeさんとの共演はいかがでしたか？

「グローバルに愛されているCalliopeさんと、自分の声を融合することができてとても光栄でした。今回の曲はものすごくパワフルであり、2人のボーカルがアンバランスに美しく重なっています。今まで聴いたことのない僕らの音をぜひ楽しんでください」

──今回は番組にゲストとして出演しつつ、主題歌にも参加されていますが、お気持ちを教えてください。

「『THEゴールデンコンビ』は、1作目をとても楽しく拝見していました。まさか自分が、第2弾で関われるとは想像もしていなかったのでとてもうれしかったですし、この番組の音楽をアーティストとしても彩れることをとても誇りに思います」

──これから番組を見る人たちへメッセージをお願いします。

「アイドルとして芸人の皆さんにプライドをぶつけました(笑)。笑いの圧が半端ない中、全力で挑んだのでぜひご覧ください。

(C)UNIVERSAL MUSIC LLC

(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.