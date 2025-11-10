お笑いコンビの千鳥がMCを務めるPrime Videoの配信バラエティの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』(21日20:00～配信スタート)に、田中樹(SixTONES)、間宮祥太朗、松本若菜、黒木メイサ、中島健人、小林幸子、寺田心、上田竜也、Mr.マリック、藤原紀香、貴乃花、寺島進、宮崎美子、松本まりかが、お題ゲストとして登場する。

芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成して「即興コント」の頂点を決める同番組。公開された新予告映像では、各ステージに登場するコントのセットとともに、ゲストが“即興コントのお題”としてサプライズ出演している。

まず「高級ホテル」のセットに現れた黒木に、各コンビは思わず驚がくの表情。続く「組長の襲名式」のステージでは、松本が「リズムネタ見せてみぃ!!」と詰め寄り、芸人一同が苦悶の表情を見せる一幕も。また、「面接会場」を舞台に中島が「アイドルっぽい自己紹介」を求めるお題を出すと、松尾駿(チョコレートプラネット)が思わず涙を浮かべて固まり、MCの千鳥が「泣くな! 松尾!」と声をかける場面も映し出された。

さらに、田中と間宮が迫真の演技で繰り広げる緊迫のドラマシーンでは、2人から放たれる「最高難度」のお題に、大悟氏が思わず「むずいよ!」とつぶやく瞬間も。次々と繰り出される無茶ぶりに全力で応える芸人たちの姿が見られる。

併せて公開された場面写真では、田中と間宮、松本、黒木、中島、小林、上田、藤原、松本らの姿が捉えられており、彼らと芸人コンビによる、駆け引きも見られそうだ。

コメントは、以下の通り。

田中樹＆間宮祥太朗

「初めての体験以外、表しようがない変な時間でした(笑)。(番組の)最後に1時間だけ関わらせていただきましたが、(それまでの戦いが)本当に面白かったんだなってスタジオに入って思いました。すごい熱気だったので、皆さんも楽しみにしていてください」

松本若菜

「すっごい楽しかったです! あんな間近で芸人さんたちの熱量を感じられるなんて、ライブを観に行ってもないと思うので、私も同じ現場に立ててとても幸せな時間でした」

黒木メイサ

「私自身は決められたセリフをただ現場で言わせてもらうだけだったんですけど、即興でコントを作っている芸人さんたちは、皆さん本当にかっこよかったです!」

中島健人

「笑いの情熱がぶつかり合う熱気あふれる現場でした。僕自身、お笑いがとても大好きで、こういう立場で少しでも携わることができて、とても嬉しかったです。アドリブのお笑いがここまで面白くて会場の皆さんを沸かすんだなってところを、ぜひとも皆さんにご覧になっていただけたらなと思います」

上田竜也

「芸人さんたちとゲストが、どういう化学反応を起こすのかっていうのはすごく見どころだと思うので、みなさんぜひ楽しみにしていてください」

松本まりか

「すごくワクワクしましたし、この方々のなかに入って一緒にコントできるなんて贅沢でしかない…。もっとやりたかったです! この番組でしか見られない“ゴールデンコンビ”をぜひ堪能していただければと思います」