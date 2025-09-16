歌手で俳優の中島健人が16日、東京・国立新美術館で行われた「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」 オープニングデイ フォトコールに登場した。

9月17日から12月15日まで国立新美術館で開催される「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケール。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから選び抜かれた豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加え、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。

フォトコールには、ブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォン、チャン・ウォニョン(IVE)、森星、山下智久をはじめとする著名人が集結した。

中島は、ブラックスーツに時計、リング、ブローチを輝かせて登場。「僕がつけているウォッチの素敵なエメラルドグリーンのレザーに対してしっかりコントラストが出るようにブラックのスーツで決めさせていただいています」と説明し、さまざまなジュエリーを身に着けて「今日はいつもよりも少し自信があるような状態で立てています」と話した。