スターバックス コーヒー ジャパンとビームスがともにスタートした新しいライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS(スターバックス スタンド バイ ビームス)」からEXTRA Collection(エクストラ コレクション)が登場。第一弾として、Champion別注アイテム1型2色を、11月21日より販売開始する。

Champion for STARBUCKS STAND by BEAMS

「STARBUCKS STAND by BEAMS(スターバックス スタンド バイ ビームス)」は、9月からスタートした、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた新しいライフスタイルプロジェクト。

今回、同プロジェクトから、EXTRA Collection(エクストラ コレクション)が登場。その第一弾として、「STARBUCKS STAND」の文字をカレッジライクにデザインしたChampionのリバースウィーブスウェット「STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブスウェット」(2万5,300円)を販売する。

同商品は、2024年6月に販売開始したChampion別注アイテムをSTARBUCKS STAND by BEAMSのアングルでアップデートしたもの。

「STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブスウェット」商品イメージ

ボディには、Championを代表する製法の「REVERSE WEAVE」で作られたスウェットを使用。この製法は、本来は縦方向に使われる生地を横方向に使用しているため縦の生地の縮みを防げるうえに、両脇に「EXPANSION GUSSET」を付けることで横の縮みへの影響も少なくなっている。

さらに、右袖には「STARBUCKS STAND by BEAMS」オリジナルのレザーロゴパッチを配し、環境に配慮して生産されたアメリカ綿100%の素材を使用している。 カラーはグレーとグリーンの2色展開、サイズはS・M・L・XLの4サイズ展開となっている。

なお、スターバックス公式オンラインストアまたはビームス ライフ 横浜の店頭にて販売する。

「STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブスウェット」(グレー/2万5,300円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブスウェット」(グリーン/2万5,300円)

「STARBUCKS STAND by BEAMS(スターバックス スタンド バイ ビームス)」からは、他にも「STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル」(グリーン・ブラウン/5,800円)や「STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ」(ブラウン/6,600円)、「STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート」(オフホワイト/7,700円)、「STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードスローケット」(ブラウン/17万,600円)などの商品ラインアップも。