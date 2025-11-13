スターバックスでは、バリスタが一杯ずつ丁寧にいれるスープ『トリュフ スープチーノ』を11月14日より発売します。新カテゴリーとして登場した“スープチーノ”は一体どんな商品なのか、メディア向けに開催された試飲会で詳しい話を聞いてきました。

新作『トリュフ スープチーノ』はどんな味?

スターバックスの新カテゴリーとして誕生した“スープチーノ”は、バリスタが一杯ずつ丁寧にいれるスープのこと。開発者によると、寒くなってきたこれからの季節に甘いものが苦手な人でも、季節ならではの商品を楽しんでもらいたいという思いから誕生したのだそう。

カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォームミルクでいれるスープは、なめらかさとふわふわとした軽やかな口当たりを楽しめる、スターバックスならではの特別感のある一杯になっているといいます。

今回登場する『トリュフ スープチーノ』は、香り高い黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸のきのこの香りを使用し、焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味を加え、奥行きと深みがある味わいに仕立てているのだとか。

『トリュフ スープチーノ』が提供されると、きのこの芳醇さに焦がしベーコンの香ばしさが加わったリッチな香りが漂ってきました。ひと口飲んでみると、ふわふわのフォームミルクのやさしい口当たりと、きのこの豊かな香り、野菜やベーコンの風味がとけあったコク深さ、そしてミルクの甘みがギュッと詰まったスープが心とからだをじんわりと温めていきます。スープ自体にとろみはないのですが、濃厚で丸みのある味わいになっており、レストランで提供されるような贅沢な一杯に。ショートサイズとは思えないほどの満足感を得られますよ。

『トリュフ スープチーノ』のカロリーは?

『トリュフ スープチーノ』のカロリーは、販売され次第追記します

『トリュフ スープチーノ』の価格は?

『トリュフ スープチーノ』の価格は、Shortサイズのみの販売で、店内利用の場合500円、持ち帰りの場合491円です。

『トリュフ スープチーノ』のオススメのカスタムは?

『トリュフ スープチーノ』は、スターバックスならではのミルクのカスタマイズが可能です。特におすすめなのがアーモンドミルク変更(+55円)。甘さが控えめで香ばしさが特徴のアーモンドミルクにすることで、きのこや焦がしベーコンの風味が際立ち、香ばしい余韻が引き立ちます。

また、ソイミルクに変更(0円)すると、やさしい甘みがましてポタージュのような味わいになるので、濃厚さが恋しい時におすすめです。逆に軽めな気分の時は無脂肪ミルクに変更(0円)するとすっきりとした味わいになるので、その時の気分によってカスタマイズしてみてくださいね。

『トリュフ スープチーノ』の販売期間は?

『トリュフ スープチーノ』の販売期間は、11月14日(金)から、なくなり次第終了です。冬の間は販売されるようなので、年末年始のお出かけのお供などにしてみてはいかがでしょうか？

スターバックスのモーニングサービスがリニューアル

同日からは、スターバックスのモーニングサービスがリニューアルを果たし、対象のビバレッジとフードを同時購入することでお得に楽しめる「Good Start Morning」が始まります。これまでの「サイズアップモーニング」は終了となりますが、対象のドリンクと対象のフードを同時購入でお会計から店内価格で40円、お持ち帰りで39円の値引きが適用されます。

新作の『トリュフ スープチーノ』をはじめ、フードの新作でボリューム感のある『ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド』も対象となり、あたたかく満足感のある朝食ラインナップに。一日の始まりをより豊かに過ごせそうです。

『トリュフ スープチーノ』は、小腹が空いたときやほっと一息つきたいとき、そして朝のひとときにぴったりな一杯となっていました。おうちでは簡単に作れない質感を楽しめる新作スープをぜひ一度味わってみてくださいね。