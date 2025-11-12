スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーシリーズ4種「スターバックス GRAB&GO(グラブ アンド ゴー) アイスド ブラック」、「同 アイスド ラテ」、「同 ホワイトモカ」および「スターバックス CAFÉ FAVORITES(カフェ フェイバリット) カフェラテ」のホリデーシーズン限定パッケージを、11月11日から全国のセブン-イレブンで販売開始した。

ホリデー限定デザインのペットボトルコーヒー4種

今年は「Invite Joy ホリデーのよろこびに、つつまれよう。」をテーマとし、まるでスターバックスのカフェにいるかのような心地よさと喜びを感じられる体験を、日常のシーンでも楽しめるよう、ペットボトル入りコーヒーシリーズ4種で期間限定パッケージデザインを展開する。

ペットボトルコーヒー4種 ホリデーシーズン限定パッケージ デザイン

今年のパッケージは、プレゼントを開けるような心弾むリボンモチーフを取り入れ、ホリデーの喜びに包まれる特別感を演出。深い赤や緑などのホリデーカラーを背景に使用し、スターバックスのサイレンロゴの周囲を彩るリボンには、ゴールドやシルバー、鮮やかな赤などを使用している。

モダンで洗練された印象の中にも、どこか懐かしさや温かみを感じるデザインとなっている。

スターバックス GRAB&GO アイスド ブラック(税別220円)

「スターバックス GRAB&GO アイスド ブラック」(500ml/税別220円)は、スターバックスが厳選した深煎りのコーヒー豆によるコクとすっきりとした後味が特徴。レーズンやプラムなどドライフルーツを使ったパンと相性が良く、ロースト感をより際立たせる。

スターバックス GRAB&GO アイスド ラテ(税別230円)

「スターバックス GRAB&GO アイスド ラテ」(500ml/税別230円)は、深煎りのコーヒーの余韻とミルクの甘さをバランス良く調和させた、クリーミーな味わい。キャロットケーキやホリデーシーズンにぴったりなローストビーフなどの肉料理とも組み合わせやすい。

スターバックス GRAB&GO ホワイトモカ(税別230円)

「スターバックス GRAB&GO ホワイトモカ」(500ml/税別230円)は、ホワイトチョコレートフレーバーとミルクの優しい甘さが特徴。まろやかな口あたりのカスタードクリームドーナツなどと組み合わせると、ホワイトチョコレートのよりミルキーな風味や、引き立つコーヒーの余韻を楽しめる。

スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェラテ(税別220円)

「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェラテ」(280ml/税別220円)は、スターバックス独自の焙煎方法とブレンド技術により、厳選したコーヒー豆のおいしさを最大限に引き出した一品。ミルクのコクが引き立つので、キャラメルやシナモンを使ったデニッシュと組み合わせやすい。

なお、これらの商品は、取り扱いのない一部店舗を除き、全国のセブン-イレブンにて販売され、11月11日より順次切り替える。