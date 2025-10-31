スターバックスは、11月1日にホリデーフードおよびグッズを新発売する。

ホリデーフード

ストロベリーチーズケーキ

ホリデー気分を感じるワクワクとした新作フードで、あなたの笑顔、そして誰かの笑顔につながるスターバックスのホリデーシーズンを楽しんで欲しいという。

「ストロベリーチーズケーキ」(580円)は、パフェのようなトッピングがご褒美感を満たす、ほんのり甘酸っぱいストロベリー風味のチーズケーキ。

なめらかなベイクドチーズケーキに甘酸っぱいストロベリーを合わせた。淡いピンク色のストロベリーホイップクリームに鮮やかなストロベリーソースとクランブルをトッピングした。

その他、「ホワイトモカケーキ」(540円)、「アールグレイスコーン」(330円)、「ホワイトチョコマカダミアドーナツ」(310円)、「トマトモッツァレラ＆バジルチキン 石窯フィローネ」(630円)、「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」(440円)、「ストロベリー&クランベリー ブリスバー」(350円)、「シュトーレン」(2350円)、「ジンジャーブレッドクッキー」(1890円)が発売される。

ホリデー2025ステンレスマグジンジャーブレッドマンMiiR473ml

ホリデーグッズでは、気分高まるRED CUPやジンジャーブレッドマンをデザインしたアイテムのほか、ギフトにもおすすめのシンプルなデザインのボトルやキャンドルが登場する。

「ホリデー2025ステンレスマグジンジャーブレッドマンMiiR473ml」(6,250円)は、ジンジャーブレッドマンのイラストが可愛らしいステンレスマグ。

MiiRは、清潔な水や教育などが手に入らない地域の人々を助けるギブプロジェクトに収益の一部を使っている。ボトルの底面に印字された「ギブコード」と呼ばれるトラッキングコードがあり、商品の代金がどんなプロジェクトに使われたのか、追跡することが可能となっている。

その他、「ホリデー2025ダブルウォール耐熱グラス スター355ml」(3300円)、「ホリデー2025ベアリスタMiniセット」(4400円)、「ホリデー2025ノートブックゴールド」(1950円)、「ホリデー2025オーナメントRED CUPベアリスタ」(1600円)、「スターバックスモーメントリラックスインスパイアドバイコーヒー＆スパイス」(3800円)などが発売される。