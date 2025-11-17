11月20日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開催される野球イベント「THREE GONG.4 -GRAND SLAM- in NAGOYA」が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でライブ配信されることが決定した。

新たなスタイルの野球イベント「THREE GONG(スリーゴング)」

「THREE GONG(スリーゴング)」は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった１イニングで勝者を決するという、通常の野球の試合とは全く異なる形式で実施され、注目を浴びる新たなスタイルの野球イベント。

「17LIVE」では、第1回大会から前回の第3回大会まで実施したライブ配信がユーザーに好評だったため、初のドーム開催となる第4回大会「THREE GONG.4 -GRAND SLAM- in NAGOYA」の模様を、前回大会同様リアルタイムでライブ配信することが決定した。

「17LIVE」では、“野球って17(いいな)”というスローガンを掲げ、ライブ配信を通じてより多くの野球に関連したコミュニティを形成し、野球というスポーツの普及促進に貢献したいという思いのもと、「チーム天城 × 17LIVE 〜野球の未来へ架け橋を〜」プロジェクトをきっかけに、独立リーグに所属する現役プロ野球選手によるライブ配信など、多様なプロジェクトに取り組んでいる。

森咲智美が前回大会に続き出演

前回に続き、選手の応援等で大会に彩りを添える「スリーゴングガールズ」の一員として出演できるライバーを選出するアプリ内イベントを本年10月に開催し、オーディションを経てライバー5名の出演が決定。

さらに、過去2回開催した同イベント1位のmillaみら、き-ぽん、グラビアアイドルやタレントとして活躍し、現在は2児の母でイチナナライバーとしても活躍中の森咲智美も前回大会に続き出演することが決定し、新たに全8名の「スリーゴングガールズ」が大会を盛り上げる。

中日ドラゴンズのOBによる「ドラゴン選抜」も

このプロジェクトをより盛り上げるため、「野球って17(いいな)」テーマソングおよび「THREE GONG」テーマソングを新たに制作し、それぞれの楽曲を歌唱するライバーを事前に開催したオーディションイベントにて選出。楽曲は、大会当日に会場内でライバーが生歌唱にて披露する

当日の大会では、「17LIVE」で活動するイチナナライバーを中心にして構成されたオリジナルチーム「LIVE's」の出場も決定しているほか、この大会のために結成された中日ドラゴンズのOBによる「ドラゴン選抜」など、有力選手で構成された合計8チームが熱い短期決戦のゲームを展開する。