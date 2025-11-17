ファミリーマートは、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」にて、第2弾コラボ商品を11月18日より全国のファミリーマートで販売する。
カービィをイメージした数量限定のオリジナルお菓子が登場
- クランキー苺 星のカービィコラボ(275円)
- カービィアメ(デザイン3種／213円)
「星のカービィ」オリジナルデザインのファミチキ袋や中華まん袋が登場
キャンペーン期間中、クラシックなドットデザインの「星のカービィ」が描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋(全2種)と中華まん袋(全3種)が数量限定で登場する。
『カービィのエアライダー』デザインのグッズプレゼント
期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。第1弾の「オリジナルスプーン」に続き、第2弾は『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」(11月18日10:00～) 、第3弾はカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」(11月25日10:00～)が登場する。
また期間中、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて好きなコースに応募すると、抽選でキャンペーン限定グッズなどが合計450名に当たる。
- スタンプ1個：ファミマポイント 500円相当：200名
- スタンプ2個：星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく：30名(カービィのラッピング×エコバッグLでお届け)
(c)Nintendo / SORA
(c)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.