ファミリーマートは、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」にて、第2弾コラボ商品を11月18日より全国のファミリーマートで販売する。

カービィをイメージした数量限定のオリジナルお菓子が登場

クランキー苺 星のカービィコラボ(275円)

カービィアメ(デザイン3種／213円)

「星のカービィ」オリジナルデザインのファミチキ袋や中華まん袋が登場

キャンペーン期間中、クラシックなドットデザインの「星のカービィ」が描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋(全2種)と中華まん袋(全3種)が数量限定で登場する。





ファミチキ袋







中華まん袋

『カービィのエアライダー』デザインのグッズプレゼント

期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。第1弾の「オリジナルスプーン」に続き、第2弾は『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」(11月18日10:00～) 、第3弾はカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」(11月25日10:00～)が登場する。









オリジナルA4 クリアファイル

オリジナル豆皿

また期間中、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて好きなコースに応募すると、抽選でキャンペーン限定グッズなどが合計450名に当たる。

スタンプ1個：ファミマポイント 500円相当：200名



スタンプ2個：星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく：30名(カービィのラッピング×エコバッグLでお届け)

(c)Nintendo / SORA

(c)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.