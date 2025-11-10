ファミリーマートは11月11日より、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を、全国のファミリーマート店舗にて開催する。

「カービィたちの超まんぞくフェス」では、くいしんぼうのカービィをモチーフとしたオリジナル商品が続々登場。また、オリジナルグッズがもらえる企画や、豪華特典が当たる「ファミペイ」のスタンプキャンペーンなども展開される。

カービィがモチーフのオリジナル商品

くいしんぼうのカービィをモチーフとしたオリジナル商品は、まるでカービィが吸い込んでしまったかのようなパッケージの「生ハム寿司」や、カービィの乗り物「ワープスター」をイメージしたサンドイッチなど、遊び心あふれるラインアップとなっている。ラインアップは以下のとおり。

カービィのすいこみ生ハム寿司… 240円

カービィが生ハム寿司を吸い込んでいる様子をイメージしたお寿司。酢飯の上には、オニオンマヨソースがトッピングされている。数量限定。

カービィのふんわりたまごのワープスターロール… 398円

ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグに、ハム、トマトのソース、グリーンリーフを合わせた彩りの良いロールパン。星型のチーズがトッピングされている。沖縄県では仕様が異なる。数量限定。

くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン… 158円

りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィフェイスの焼き印で仕上げた蒸しパン。沖縄県では販売されない。

しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク… 318円

別添のしゅわもこの素を混ぜると、泡がもこもこ出てくるりんご味のゼリードリンク。数量限定。

食べマスモッチ 星のカービィ… 378円

カービィ(カスタード味餡)とワドルディ(キャラメル味餡)の食べマスモッチ。数量限定。

カービィのきのこクリーミースープ… 216円

きのこの風味のクリーミーなスープ。星型のかまぼこ、しいたけ、パセリがトッピングされている。数量限定。

星のカービィ クリーミートマト味ヌードル… 246円

トマトとチキンがベースのクリーミーなスープにウェーブ麺をあわせ、星型のかまぼこ、トマト、キャベツをトッピングしたヌードル。

オリジナルグッズ等が当たるキャンペーン開催

「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまり、スタンプ1個の場合は「ファミマポイント 500円相当」が200名に、スタンプ2個の場合は「カービィ&ワドルディなかよしぬいぐるみ」(カービィのラッピング×エコバッグLでお届け)が20名に当たる。

キャンペーン期間は11月11日～12月1日。対象商品は、「カービィのすいこみ生ハム寿司」「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」「くしいんぼうカービィのりんご蒸しパン」「しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク」「食べマスモッチ 星のカービィ」。

ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」オリジナルスプーンと「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ(M)まんぷく」

また、対象商品を2品購入するごとに、キャンペーンオリジナルグッズ第1弾の「オリジナルスプーン」(全4種)を1個もらうことができるキャンペーンも開催される。

さらに、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまり、スタンプ1個の場合は「ファミマポイント500円相当」が200名に、スタンプ2個の場合は「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ(M)まんぷく」(カービィのラッピング×エコバッグLでお届け)が30名に当たる。

実施期間は11月11日～12月1日。対象商品は、「超まんぷくフェス」のショーカードがついた商品。

カービィグッズ発売

ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」星のカービィ ガーランドライトBOOK

11月8日からは、「星のカービィ ガーランドライトBOOK」(3,179円)が登場。また、11月15日からは「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」(1回780円)も販売される。

『Nintendo Switch 2』『カービィのエアライダー』の抽選販売実施

ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス

ファミマオンラインでは11月11日～17日、『Nintendo Switch 2』本体や、『カービィのエアライダー』と『Nintendo Switch 2』本体とのセットの抽選予約が実施される。さらに、11月4日～12月1日までの期間中、『カービィのエアライダー』のダウンロードカード(7,980円)を購入し、特設サイトで応募すると、抽選で100名に「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」が当たる企画も開催されている。

(C)Nintendo / SORA

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.