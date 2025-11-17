お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が13日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00）に出演。今年の「新語・流行語大賞」に物申した。

岡村隆史

「個人的なことすなよ」「流行語やろ?」

今月5日、「新語・流行語大賞」の候補が発表され、「エッホエッホ」や「古古古米」、「ミャクミャク」など30語がノミネート。なかでも、選考委員の漫画家・やくみつる氏が、ダイアン・津田篤宏の「長袖をください」を推したことが話題になっていたが、岡村は、「個人的なことすなよ。流行語やろ? それ、自分の中の流行語やんか」とチクリ。「みんなが、“こんなん知らんかったわ～! これ何なん?”って騒いでること自体が、してやったり! みたいな。それアカンて。流行語やねんから。流行してて、みんなが知ってないと。新語って入れたことで、逃げ道はあんねんけど……。してやったり! みたいな考え方アカンて」と厳しく指摘した。

これに、矢部浩之も、「そこから知りに行くっていう現象やろうな」「偏るよね。絶対。本人が好きなものにね」と思案。また、スポーツ界からの候補がゼロだったことについて、やく氏は、「間に合わなかった」と釈明していたが、岡村は、「大谷の活躍とか、結構スポーツやってたで。それに比べて、“長袖をください”はどうやねんってなってまうやんか」と文句が止まらず。矢部に、「追い込まれて、追い込まれて。津田の渾身の一言っていうのもあるから」となだめられ、「あれで、ユニクロのCMもお母さんと。仕事につなげていったわけやから。確かにすごいなって思いますけど」と認めつつ、「それでもやで。やくさん!」と不満タラタラだった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。