茨城県石岡市にある「ダチョウ王国」で先日、かわいい落とし物(?)が発見され、SNSで話題となっています。

ダチョウ王国で発見されたのは、なんと、段ボール箱に収まった仔山羊ちゃんたち。みんな可愛いですね。

飼ってくれる人を探すために、猫や犬が段ボール箱に入れられて いるのではなく、仔山羊が入っているのは初めて見ました。でも、よく見ると「拾ってください」ではなく「落ちてません!! 拾わないでください」と書かれていますね。

実はこれ、スタッフさんたちのイタズラなんです。

スタッフにイタズラされたメェー

わたちたちが可愛いからってみんな拾わないでメェー

(@Dacho_Oukokuより引用)

イタズラで入れられたものの、意外と居心地が良さそうですね。しっくり収まっている感じがして、なんだかほっこりしちゃいます。

この画像がアップされると、「かわいい〜」「拾いたい〜」「拾って守り育てたい」「箱入り娘? 箱入り息子?」「可愛いより先に吹いてしまったwww」「ヤギも箱好きとは知らなかった笑」と話題に。執筆時点までに3.9万ものいいねが寄せられています。

ダチョウ王国なのに、ヤギでバズってしまった同園ですが、他にも、かわいい動物たちがいっぱい暮らしています。ヤギを拾って帰ることはできませんが、ぜひ、ふれあいに行ってみてくださいね。