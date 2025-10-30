あきんどスシローは、とろける甘さの「生本ずわい蟹」や、人気YouTuberきまぐれクック監修「カンジャンケジャン」が復活登場する、『かに初め』を全国のスシローで開催する。

2025年10月29日から、ひと足早くスシローでかにを楽しめる『かに初め』を開催する。一番の目玉商品は、「生本ずわい蟹」(160円〜)である。生ならではのとろっとした食感と甘みが特長の一品だ。

そして、今年1月に販売をして大好評だった、チャンネル登録者数1400万人越えの人気YouTuberきまぐれクック監修の「カンジャンケジャン」も登場。動画で紹介されたものを再現しており、かにみそと生姜を混ぜた、きまぐれクック監修の醤油ベースのオリジナルカンジャンだれでずわい蟹を漬けに仕立てた。卵黄醤油、胡麻、大根おろしとねぎをトッピングした、蟹の甘みと旨みを最大限に引き立てた創作すしとなっている。

そのほか、紅ずわい蟹を積み上げてかにみそをトッピングした「紅ずわい蟹重ね」(360円〜)や、揚げたてサクサクでかにの旨みが染み出す「かに身の天ぷらにぎり」(250円〜)も楽しむことができる。

また「カンジャンケジャン」以外にも、きまぐれクック監修の漬けたかつおにキムチとマヨをトッピングした「かつおキムチマヨ」(180円〜)や、スシローこだわりの煮穴子にたくあん、胡麻を合わせた、「穴たく巻」(180円〜)も復活登場する。

きまぐれクック監修商品の復活登場に伴い、スシローで使用できる食事券やきまぐれクックも愛用している、動画でお馴染みの「ふぐぅなフグTシャツ」が抽選で当たるSNSキャンペーンを開催。詳しくは、公式HPに掲載している。