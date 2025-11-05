あきんどスシローは、年末年始に家庭で厳選素材を楽しめる「スシロー市場」の予約受付を11月4日より開始した。

スシローでは、年末年始に家庭で手軽に楽しんでもらえるよう、「スシロー市場」にてスシローのバイヤーが目利きした厳選素材を販売している。 今年は11月4日より注文を受け付けており、12月1日から提供を開始する。

「海鮮珍味3種詰め合わせ」は、チャンジャ風に仕上げたサーモン・えんがわと、うにいかの3種の珍味を合わせた一品。

スシローの商品としても人気の、とろける濃厚な口どけを楽しめる「濃厚うに」。

ゴロゴロ入った数の子に、真昆布とがごめ昆布の旨みが凝縮した「数の子松前漬」。

ジューシーで肉の旨み溢れる「こだわりハンバーグ」も、新たにスシロー市場に登場。

その他にも、豪華なラインアップが取り揃えられている。

鳴門金時 大学いも(980円)

「スシロー市場」の予約開始日は11月4日から販売予定総数が完売次第終了。

お渡し期間2025年12月1日～2026年1月4日。予約方法ネット注文または店頭、電話にて。 商品は冷凍で、スシロー店舗での受け渡しとなる。

なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがない。