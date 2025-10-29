星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は12月1日～25日まで、「ワインリゾートクリスマス2025」を開催する。

ワインリゾートクリスマス2025

ワインボトル1万2千本が並ぶイルミネーション

ピーマン通りでは、山梨県を代表する葡萄品種「甲州」のワインボトル1万2千本をアップサイクルしたワインボトルツリーが輝く。また、山梨県の葡萄農家で古くから親しまれてきた一升瓶のワインボトルで作られた高さ3.5mのメインツリーも登場する。造り手の個性が表れたボトルのエチケットや、さまざまな色や形で見え方が変わる、ワインリゾートならではのクリスマスイルミネーションが楽しめる。

「甲州」のワインを使用したクリスマス限定の苺パフェ

期間中の金・土・日曜日、および12月16日～25日の毎日(15:00～20:00)、ピーマン通りのキッチンカーでは、甲州のワインを使用したクリスマス限定の苺パフェ(2,000円)を提供する。マスカルポーネクリームに加えた甲州のワインの爽やかな柑橘香が、華やかにトッピングされた苺の甘酸っぱさを引き立てる。

ワインの香りをイメージしたクリスマスキャンドル作り

八ヶ岳アクティビティセンターでは、甲州のワインの香りをイメージしたクリスマスツリー型のキャンドル作り体験を実施する。料金は3,000円～(サイズにより異なる)。香りは山梨県甲州市のワイナリー「勝沼醸造」のワイン「アルガブランカ クラレーザ」が持つ、柑橘やグレープフルーツの香りをイメージしたアロマ。完成したキャンドルは、旅の記念として持ち帰ることができる。