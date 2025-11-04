星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は12月1日～25日の期間、「稲穂クリスマス」を開催する。

稲穂の黄金色が輝くイルミネーション

施設で育てた「稲穂」をテーマに、黄金色のイルミネーションが輝く稲穂クリスマスを今年も開催する。施設内の「POKO POKO広場」には、稲穂をモチーフにしたイルミネーションツリーが登場 。温かい野菜のスープや、施設内で収穫した稲穂を使ったクリスマスリース作りが体験できる。さらに、クリスマスプレゼントとして、栃木県産のお米で作る素朴な味わいの「ポン菓子」を用意している。あたたかな光に包まれた広場で、家族や友人と特別なクリスマスを過ごすことができる。

光る稲穂がゆらめくクリスマスイルミネーション

会場となるPOKO POKO広場には、収穫した稲穂を乾燥させるために造られる藁立てをモチーフにした、高さ約5mの稲穂ツリーが登場する。ツリーの頂から地面に向かって、イルミネーションライトが施される他、ツリーの周りにはオリジナルの稲穂のイルミネーションが設置され、あたたかな光が広場全体にひろがる。また、稲穂ツリーの中に入ることができ、内側からもイルミネーションを楽しむことができる。

お米とチーズのチュイルをくだいて楽しむ野菜スープ

Books&Cafe「POKO POKO」では、稲穂クリスマスにちなみ、チーズと一緒に焼き上げたお米のチュイルを添え、冬に旬を迎えるカブやかぼちゃなどを使った野菜のスープを提供する。

稲穂やドライフラワーでクリスマスリース作り

稲穂やドライフラワーを使用したクリスマスリース

アクティビティ施設「グリーンハウス」では、秋に施設内の田んぼで収穫した稲穂を用いた「クリスマスリース作り」(1個3,500円)を開催する。まず、緑や赤、白を基調としたクリスマスカラーのドライフラワーと稲穂を選ぶ。リースの土台となる黄金色のリングに花材を1本ずつ針金で結びつけ、飾るための紐を括ると、オリジナルのクリスマスリースが完成する。客室に持ち帰り飾ることで、より一層クリスマス気分が高まる。

素朴で心温まるポン菓子をプレゼント

心温まる素朴な味わいのポン菓子

イベント期間中、稲穂クリスマスツリーの下では、栃木県産のお米で作るポン菓子をプレゼントする。大人にはどこか懐かしく、小さなお子様にも喜ばれる、素朴で心温まる味わいのお菓子。また、稲穂クリスマスツリーの前では、スタッフが旅の思い出となる記念撮影を行う。