星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は12月1日～25日の期間、「ファームクリスマス」を開催する。

同リゾートが位置するエリアは、リゾート開発される以前に約700頭の牛が飼育され、農業が営まれていた。この土地が本来持つ美しい風景を楽しんでもらうため、春から秋にかけてファームをテーマにしたアクティビティを提供している。やがて冬が訪れ、牛たちは放牧地から牛舎へと移動する。そんな季節にもファームの営みを感じてもらいたいとの想いから、ファームがテーマのクリスマスイベントが企画された。

「ホタルストリート」に、イベントのシンボルである高さ約6mのファームクリスマスツリーが登場する。クリスマスカラーの木箱を積み上げ、牧草や牛乳瓶のランプ、農具のオーナメントを飾り付けた、温かみのあるツリー。食事や買い物を楽しむ途中に、写真を撮ったり、眺めたりしてクリスマス気分を楽しむことができる。

「クリスマスマーケット」を初開催

9つの店舗で食事や買い物が楽しめる「ホタルストリート」では、クリスマスマーケットを開催する。6つの飲食店ではローストビーフやマシュマロショコラなど、クリスマス限定メニューを提供する。ファーム星野の乳製品を使用し、リースをイメージした「クリスマスケーキ」(4,000円)も1日10個限定で販売する。また雑貨屋では、クリスマス気分を高めるマグカップやステッカーなどのオリジナルグッズを販売。ホタルストリート全体でクリスマスを楽しめる。

カウベルコンサートを開催

牛が身に着けるベルをハンドベルとして使用し、クリスマスソングを演奏するコンサートを開催する。演奏中にはサンタクロースが登場。サンタクロースに出会うとトマム牛乳を使用したミルクキャンディ―をもらうことができる。温かい灯りと心地よい音楽に包まれながら、特別なひとときを過ごせる。